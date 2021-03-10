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ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة

ولي العهد يبحث مع رئيس الوزراء الهندي تعزيز العلاقات بما يخدم المصالح المشتركة

الاقتصادية من الرياض

أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، برئيس وزراء جمهورية الهند السيد ناريندرا مودي.
وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

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