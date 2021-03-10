انخفاض صافي أرباح لوك أويل الروسية في الربعالرابع 2020

أعلنت شركة لوك أويل، ثاني أكبر شركة منتجة للنفط في روسيا، اليوم الأربعاء أنها حققت أرباحا صافية 29.4 مليار روبل (398 مليون دولار) في الربع الأخير انخفاضا من 119.3 مليار روبل قبل عام بفعل هبوط أسعار النفط.

وبلغت الإيرادات في الربع الأخير 1.5 تريليون روبل انخفاضا من 1.9 تريليون قبل عام وسجلت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 189.6 مليار روبل مقارنة مع 278.2 مليار في الربع الأخير من 2019، بحسب "رويترز".

وبلغ صافي ربح لوك أويل في عام 2020 كاملا، حين تضررت الأسواق من ضعف الطلب وسط جائحة فيروس كورونا، 15.2 مليار روبل مقابل 640.2مليار روبل في 2019.