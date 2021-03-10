مستشفيات كوريا الجنوبية تستخلص جرعات إضافية من عبوات لقاح كوفيد

في عدد يُعد على أصابع اليد الواحدة من مستشفيات كوريا الجنوبية، تستخدم ممرضات متفرغات محاقن خاصة لاستخلاص جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا من كل عبوة في محاولة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من عدد العبوات المحدود وتطعيم أعداد إضافية من الناس.

أثار هذا الأسلوب نقاشا حول سلامة اللقاح طبيا وكذلك مخاوف تجارية من الشركات المصنعة التي تبيع منتجاتها بالجرعة.

غير أن العاملين في قطاع الرعاية الصحية بالمركز الطبي الوطني في سول يقولون إن العملية آمنة وسهلة وبديهية للدول التي تكافح لتوفير اللقاح بسرعة، بحسب"رويترز".

قالت كيم إيون-سوك إخصائية العلاج بالحقن التي قضت يوم العمل في استخلاص جرعات من عبوات أنتجتها شركة فايزر وعبوات تحتوي رسميا على ست جرعات "ممرضتان متخصصتان تتبادلان استخلاص الجرعات وكل منا لا يجد صعوبة في استخلاص سبع جرعات من كل عبوة".

وأضافت كيم يوم الثلاثاء أن المركز قام بتطعيم 629 شخصا باستخدام 90 عبوة من لقاح فايزر المنتَج بالتعاون مع بيونتيك الألمانية وذلك بالمقارنة مع 540 شخصا إذا تم استخلاص ست جرعات فقط من كل عبوة.

وبناء على اقتراح من الممرضات العاملات على الخطوط الأمامية، قالت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها إن استخدام الكميات المتبقية في العبوات أمر يرجع لمن يتولى التطعيم لكنها لم تجعل هذا الأمر إلزاميا لأنه قد يفرض أعباء إضافية على العاملين.

وانقسمت آراء الخبراء حول قرار استخلاص الجرعات الإضافية لأن تجميع اللقاح من عدة عبوات قد يؤدي إلى تلوثه.

غير أنه يمكن باستخدام المحاقن الخاصة استخلاص جرعة إضافية من عبوة لقاح فايزر وجرعتين إضافيتين من لقاح أسترا زينيكا.

وقالت وكالة السيطرة على الأمراض والوقاية منها إنه تم تطعيم 446941 شخصا بالجرعة الأولى من لقاحي أسترا زينيكا وفايزر بحلول منتصف ليل الثلاثاء.

وأعلنت كوريا الجنوبية أمس الثلاثاء رصد 470 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى 93733 حالة، منها 1648 حالة توفي أصحابها.