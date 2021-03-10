"المتقدمة" : "الطاقة" تقر تخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مجمع بتروكيماويات في الجبيل

أعلنت الشركة المتقدمة للبتروكيماويات تسلم الشركة المتقدمة للاستثمار العالمي (أجيك) وهي شركة تابعة للمتقدمة موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مشروع مجمع للبتروكيماويات في الجبيل باستخدام تقنية التكسير لإنتاج (1,15) مليون طن سنويا من الإيثيلين و (850) ألف طن سنويا من البروبيلين و (400) ألف طن سنويا من البنزين الحلقي والعطريات والوقود ومشتقاتها.

وطبقا لخطاب التخصيص فإن المشروع سيقام في مدينة الجبيل الصناعية (2) وسيكون بدء تشغيل جميع وحدات المشروع في الربع الرابع من 2025. وسوف تقوم الشركة باختيار التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم لإنتاج الإيثيلين والبروبيلين ومشتقاتهما. وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا الحدث طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.