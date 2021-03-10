اليوم .. "أديداس" تكشف تفاصيل خطة بيع "ريبوك" المتعثرة

تعلن شركة الملابس والأحذية الرياضية الألمانية العملاقة أديداس اليوم المزيد من التفاصيل بشأن خططها لبيع شركة ريبوك الأمريكية المتعثرة التابعة لها.

وكانت أديداس أعلنت في منتصف فبراير الماضي أنها "قررت بدء علمية رسمية تستهدف التخارج من ريبوك". وأضافت أنها تستهدف التركيز على تعزيز مكانة علامتها التجارية الأساسية أديداس في السوق العالمية.

وشهد الشهر الماضي الكثير من التكهنات بشأن المهتمين بشراء ريبوك لكن لم يتم حتى الآن الإعلان عن أي مشتر لها. وبعد إعلان أديداس عن مدى تأثير الجائحة على أرباحها خلال العام المالي الماضي ستعقد مؤتمرا عبر الإنترنت للمستثمرين وممثلي وسائل الإعلام لعرض خطتها الاستراتيجية للسنوات الخمس المقبلة.