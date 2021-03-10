البرازيل تصوت .. وضع اسم بيليه على استاد ماراكانا الشهير

اقترب استاد ماراكانا الشهير في البرازيل من الحصول على اسم جديد بعد تصويت للهيئة التشريعية لولاية ريو دي جانيرو اليوم بتغيير اسمه إلى إدسون أرانتيس دو ناسيمينتو استاد ري بيليه. وشارك بيليه (80 عاما) في هذا الاستاد الشهير مرات عديدة مع البرازيل وسجل هدفه رقم ألف هناك عام 1969 عندما كان يلعب مع سانتوس أمام فاسكو دا جاما في مباراة محلية.

وقال المسؤول عن مشروع تغيير الاسم "إنه تكريم مستحق لرجل يعرفه العالم كله بسبب إرثه في كرة القدم البرازيلية وبسبب خدماته المقدمة إلى بلادنا". وكلمة (ري) تعني الملك في اللغة البرتغالية. واستضاف هذا الاستاد نهائي كأس العالم في 1950 وفي 2014 إلى جانب افتتاح أولمبياد 2016 ويحمل منذ فترة طويلة اسم ماريو فيليو وهو الصحفي الذي ساعد على إنشائه في أربعينات القرن الماضي.

وقالت الهيئة التشريعية إن اسم استاد كرة القدم سيتغير لكن المجمع الرياضي الشامل حول الملعب يمكن أن يحتفظ باسمه الحالي. ويطلق أغلب البرازيليين على الاستاد ماراكانا نسبة إلى المنطقة التي تضم هذا الاستاد. وتتبقى خطوة واحدة قبل تغيير الاسم بشكل نهائي وهي الحصول على موافقة حاكم ولاية ريو. وتثير هذه الخطوة انقساما حيث يعتقد البعض أن ماريو فيليو هو الأحق بهذا الشرف بينما اعتبر آخرون أن اسم الاستاد يجب أن يرتبط بشخص من ريو على عكس موقف بيليه الذي وُلد في ولاية ميناس جيرايس وأقام أغلب حياته في ساو باولو.