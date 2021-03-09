بعد تراجع عوائد السندات الأمريكية.. الذهب يتعافى من قاع 9 أشهر

قفزت أسعار الذهب أكثر من 2 في المائة أثناء التعاملات أمس متعافية من أدنى مستوى لها في تسعة أشهر، الذي سجلته في الجلسة السابقة، مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

وبحسب "رويترز"، صعد الذهب في المعاملات الفورية 2.1 في المائة إلى 1716.11 دولار للأوقية "الأونصة" بحلول الساعة 15:15 بتوقيت جرينتش بعد أن كان هوى في جلسة أمس الأول إلى 1676.10 دولار للأوقية، وهو أدنى مستوى له منذ الخامس من حزيران (يونيو).

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.2 في المائة إلى 1715.40 دولار للأوقية.

وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام من أعلى مستوى لها في أكثر من عام الذي سجلته الأسبوع الماضي، بينما هبط مؤشر الدولار.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى قفزت الفضة 3.4 في المائة إلى 25.95 دولار للأوقية وصعد البلاتين 3.3 في المائة إلى 1173.35 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاديوم نحو 1 في المائة إلى 2293.11 دولار للأوقية.

إلى ذلك، انخفض الدولار عن أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر ونصف أمس في ظل استقرار عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ما سمح بمكاسب للعملات عالية المخاطر مثل الجنيه الاسترليني والدولارين الأسترالي والنيوزيلندي.

وتراجع مؤشر قياس قوة الدولار مقابل سلة عملات أخرى 0.2 في المائة في المعاملات المبكرة في لندن إلى 92.181، بعد أن بلغ أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر ونصف عند 92.506 خلال ساعات التداول الآسيوية.

وانخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام إلى 1.5350، مواصلا التراجع لليوم الثاني.

وصعد الدولار الأسترالي 0.7 في المائة إلى 0.7695 دولار أمريكي، وتقدم نظيره النيوزيلندي 0.5 في المائة مسجلا 0.7149 دولار أمريكي.

وارتفع اليورو 0.3 في المائة إلى 1.18845 دولار، وزاد الاسترليني 0.5 في المائة إلى 1.3886 دولار، مستفيدين من توقف مكاسب العملة الأمريكية.

الدولار مرتفع أكثر من 2 في المائة منذ بداية العام، في ظل ارتفاع عوائد السندات بفضل بيانات اقتصادية تبعث على التفاؤل وسياسة نقدية تيسيرية.