"الكثيري" توصي بزيادة رأس المال إلى 113 مليون ريال لدعم مركزها المالي

أعلنت شركة الكثيري القابضة عن قرار مجلس الإدارة بالموافقة على زيادة راس مال الشركة عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم 1 لكل 4 أسهم وذلك لدعم المركز المالي للشركة ومقابلة احتياجات التوسعات المستقبلية.

وأوضحت الشركة أن نسبة الزيادة في رأس المال 25 % لتكون قبل الزيادة 90,417,600 ريال وبعد الزيادة 113,022,000 ريال حيث سيرتفع عدد الأسهم من 9,041,760 سهم إلى 11,302,200 سهم.

وبينت أن الزيادة عن طريق رسملة 22,604,400 ريال من حساب الأرباح المبقاة وستكون الاحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وأضافت في حالة وجود كسور اسهم فأنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوم من تاريخ تحديد الأسهم المستحقة لكل مساهم.