أمريكا : من رُفض طلب حصوله على تأشيرة بسبب ترمب يمكنه التقدم مرة أخرى

قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن معظم من قدموا طلبات للحصول على تأشيرات أمريكية وتم رفضهم بسبب قرار ترامب بحظر دخول مواطني 13 دولة معظمها ذات أغلبية مسلمة أو دول أفريقية يمكنهم السعي لإعادة النظر في طلباتهم أو التقدم بطلبات جديدة بحسب "رويترز".

وألغى جو بايدن قرار سلفه دونالد ترمب الذي سمي بحظر المسلمين في 20 يناير أول يوم له في السلطة. واصفا إياه بأنه "وصمة عار على ضميرنا القومي".

وقال نيد برايس متحدث وزارة الخارجية الأمريكية : الذين تقدموا للحصول على تأشيرات وتم رفضها قبل 20 يناير 2020 عليهم التقدم بطلبات جديدة ودفع الرسوم. وأضاف "من تم رفضهم في 20 يناير 2020 أو بعد ذلك يمكنهم تقديم التماس لإعادة النظر في طلباتهم دون الحاجة لإعادة التقديم أو دفع رسوم".

وتفيد بيانات وزارة الخارجية أن 40 ألف شخص مُعوا من دخول أمريكا بموجب الحظر منذ ديسمبر 2017 بعدما أقرت المحكمة العليا الأمريكية نسخة معدلة من حظر السفر الأصلي.

وقامت إدارة ترمب بإضافة بعض الدول وشطب دول أخرى من قائمة الحظر. وفي الفترة الأخيرة من رئاسته ضمت القائمة ميانمار وإريتريا وإيران وقرغيزستان وليبيا ونيجيريا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وتنزانيا وفنزويلا واليمن.