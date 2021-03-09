تمكين السعوديات .. تحولات تاريخية

حققت المملكة تقدما قويا للعام الثاني على التوالي في تقرير "المرأة، لأنشطة الأعمال، والقانون 2021"، الصادر عن مجموعة البنك الدولي، لتسجل 80 نقطة من مجموع 100 نقطة، وتتصدر دول الخليج، وعلى مستوى جميع دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

إن هذا التقدم الكبير في شأن المرأة السعودية حدث خلال أعوام قليلة جدا، وتحققت هذه الإصلاحات العميقة بشكل هادئ تماما، وهيأت لها دخول سوق العمل، وأزالت من أمامها العقبات، حيث بلغت نسبة مشاركتها في سوق العمل 31.5 في المائة من إجمالي القوى العاملة في النصف الأول من عام 2020 متجاوزة مستهدف عام 2020، الذي كان يبلغ 24 في المائة، وهذه الحالة من التحول الهادئ تحتاج إلى فهم عميق وليس مجرد قراءة عابرة للمؤشرات.

وتحققت هذه الإنجازات المتفردة في ظل الرعاية والاهتمام من قيادة حكيمة منحتها سبل التمكين والتعزيز، لتسهم المرأة في المملكة في بناء المستقبل، وأضحت شريكة فاعلة في تحقيق النماء والازدهار.

فقد تمت تهيئة الرأي العام للتحول من خلال التمهيد الواسع لرؤية 2030، التي تم شرحها كثيرا وبالوسائل كافة، وأسهمت وسائل الإعلام في تبسيط المفاهيم الاقتصادية الصرفة، كما تم تحييد الصوت الانفعالي، وتزوير المشهد، إضافة إلى جهد مكثف طوال أربعة أعوام على الأنظمة واللوائح كافة، وسد الفراغ التشريعي "إن وجد"، وتعديل ما يلزم تعديله لتنسجم جميع الأنظمة والتعليمات في مسار واحد.

ولعل أهم ما يقفز إلى الذهن هو، الأمر الملكي بتمكين المرأة من قيادة السيارة، ونظام مكافحة التحرش والعنف، لكن الأمر أبعد من ذلك بكثير، فقد نفذت مبادرات نوعية لتمكين المرأة وتذليل العقبات التي تواجهها، وتمكينها من الحصول على الفرص المناسبة للإسهام في تنمية المجتمع والاقتصاد.

من بين هذه المبادرات، عدم التمييز في العمل بين الرجل والمرأة، ومساواة سن التقاعد بين الرجل والمرأة، والسماح للمرأة بالعمل في عديد من القطاعات الجديدة، ودعمها لتولي المناصب القيادية.

إن المكاسب والإنجازات تستهدف تمكين السعوديات واستثمار طاقاتهن، ومنحهن مزيدا من الحقوق، ما يسهم في مسارعة الخطى نحو تحقيق رؤية 2030.

إن هذا الإنجاز الكبير في مؤشرات مساهمة المرأة في الاقتصاد السعودي، لم يكن سهلا كما يبدو في أوامر وتعليمات، فالتحدي كان كبيرا على كل حال، فإصدار التشريعات أمر وتنفيذها كواقع اقتصادي هو أمر آخر.

وهنا لا بد من التنويه بأن المجتمع السعودي نفسه كان له دور كبير في هذا النجاح، وتقبله للتحولات، حيث أثبت عمق تفهمه لدور المرأة، وعمق حاجته إلى ذلك، وأن ما تم خلال العقود الماضية من تحجيم دورها لم يكن له رصيد فعلي في المجتمع ولا سند شرعي، ولهذا كان المجتمع عازما على تحقيق تحول في هذا الشأن مع ارتكازه على قاعدة شرعية متينة، وكان المجتمع بحاجة إلى قائد شجاع وملهم، وقد كان الأمير محمد بن سلمان، هو ذلك القائد الذي أعاد للمجتمع السعودي حياته الطبيعية، ليعود ويتصدر المشهد الاجتماعي والمشهد الاقتصادي العالمي.

ومرة أخرى، نؤكد أن مبادرات التحول كان يمكن أن تبقى مجرد تعليمات وأنظمة دون تحقيق تقدم ميداني فعلي، أو قد ينقلب التطبيق إلى شكل عشوائي، لولا القيادة الحكيمة التي وضعت حوكمة دقيقة للجهات كافة التي تعمل على مبادرات التحول الوطني.

وعلى سبيل المثال، ولفهم مدى الجهد الذي بذلته الحكومة السعودية للوصول إلى هذا المستوى، ففي عام 2017 وصل إجمالي عدد الإصلاحات التي قدمت لفريق البنك الدولي المكلف بإعداد تقرير سهولة أداء الأعمال إلى 38 إصلاحا، تم قبول 17 منها فقط في ذلك العام، في حين تم تأجيل اعتماد الإصلاحات المتبقية إلى العام المقبل، للتأكد من تطبيقها على أرض الواقع والتحقق من استفادة قطاع عريض من منشآت الأعمال من هذه الإصلاحات، وهذا مؤشر واضح على حجم العمل والمناقشات التي تمت، فلجنة "تيسير" تضم أكثر من 22 جهة حكومية معنية بتحسين أداء القطاع الخاص وتحفيزه، فهي لجنة حوكمة اقتصادية مهمة جدا، نجحت في تذليل عقبات كثيرة، وأحرزت تقدما في المناقشات الدولية، وأسهمت في رفع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية السعودية في التقارير الدولية.

وفي سياق تمكين المرأة، كان من أبرز المبادرات ذات الأثر الاجتماعي، التي تحفظ للمرأة السعودية مكانتها في المجتمع مع إسهامها فيه اقتصاديا، توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات، ومبادرة دعم وتسهيل نقل المرأة العاملة من خلال برنامج "وصول"، الذي يهدف إلى إيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن العاملات لزيادة نسبة مشاركة المرأة ولدعم استقرارها الوظيفي، ومبادرة "تشجيع العمل عن بعد" لتوفير مزيد من القوى العاملة الوطنية في المملكة ممن يصعب عليهن الالتزام بالحضور إلى مقر العمل.

وكانت نتيجة كل هذا الجهد الجبار، انخفاض مؤشر نسبة البطالة بين الإناث في الربع الثالث من عام 2020، 1.2 في المائة، تراجعا من 31.4 إلى 30.2 في المائة، كما أورد عديد من التقارير تخطي النساء المشاركات في نشاط ريادة الأعمال في السعودية عدد الرجال. إذن، فدور المرأة في بناء المجتمع لا يقل أهمية عن دور الرجل، وبناء المجتمعات لا يقتصر فقط على بناء الأسرة في المنزل، إنما يتسع ليشمل المجتمع كله، بجميع جوانبه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.