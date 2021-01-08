دي فيلييرز .. بطل «المرحلة الأصعب»

حقق الجنوب إفريقي جينيل دي فيلييرز الفوز في المرحلة الخامسة من رالي "داكار السعودية 2021"، في يوم عانى فيه متصدرو الترتيب العام من بعض الأخطاء الملاحية، حيث وسع فيه الفرنسي ستيفان بيتر هانسيل "السد داكار" بنهاية المرحلة الأصعب صدارته.وعانى متصدرا الترتيب العام بيتر هانسيل والقطري ناصر العطية في بداية المرحلة الممتدة لـ456 كيلومترا والرابطة بين الرياض والقيصومة، في ظل افتتاحهما للمسار مبكرا.وفرضت الجولة الخامسة تحديات كبيرة على السائقين والدراجين مع مساراتها الرملية الوعرة للغاية وكثير من الفخاخ التي وقع فيها المشاركون، لكن السائق الجنوب إفريقي استفاد من خبرته الواسعة، وتمكن من تسجيل التوقيت الأسرع أمام مواطنه بريان بارجواناث، واحتل بيتر هانسيل المركز الثالث، بينما حل العطية رابعا مع "تويوتا".ويتفوق بيتر هانسيل في الصدارة الآن بست دقائق و11 ثانية على العطية بطل رالي داكار ثلاث مرات.واحتفظ الإسباني كارلوس ساينز حامل اللقب وزميله بيتر هانسيل في فريق ميني المركز الثالث في الترتيب العام، لكنه يتأخر عن المتصدر بفارق 48 دقيقة بعد أن احتل المركز التاسع في المرحلة، فيما ذهب المركز السادس إلى يزيد الراجحي الذي نجح في التعويض في الساعات الأخيرة بعد مواجهته لبعض مشكلات الملاحة في القسم الأول من المرحلة.وفي فئة الدراجات النارية، فاز الأرجنتيني كيفن بنابيدس بالمرحلة ليتصدر الترتيب العام رغم سقوطه من على الدراجة، والاشتباه في إصابته بكسر في الأنف.وأنهى متسابق هوندا المرحلة متفوقا بنحو ثماني دقائق على المتصدر السابق الفرنسي زافييه دي سولتريه ليتفوق في صدارة الترتيب العام بفارق دقيقتين و31 ثانية على أقرب مطارديه.وفي فئة "المركبات الصحراوية الخفيفة"، فقد أنهى التشيلي فرانسيسكو كونتاردو المرحلة أولا، ليواصل تصدره الترتيب العام في الفئة، بينما جاء القطري خليفة العطية ثانيا، والأمريكي الصاعد سيث كينتيرو ثالثا.كما فاز فريق الروسي أندري كارجينوف بالمرحلة الخامسة في فئة الشاحنات، متقدما على فريق البلغاري ألياكسي فيشنوسكي الثاني، والروسي ديميتري سوتنيكوف ثالثا، ليتمسك بذلك بصدارته الترتيب العام في هذه الفئة.