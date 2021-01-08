الوحدة والفتح .. بلا أهداف

فرض الفتح على مضيفه الوحدة التعادل دون أهداف ليوقف سلسلة من أربعة انتصارات متتالية له فيما سجل التونسي كريم العواضي لاعب أبها هدفا بضربة رأس قبل نهاية المباراة بخمس دقائق ليقود فريقه لتعميق جراح ضيفه الفيصلي ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع بينما أصبح رصيد الفتح 17 نقطة في المركز السابع، وتوقف الفيصلي عند 13 نقطة من 12 مباراة في المركز 11 بينما رفع أبها رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع. وتستكمل الجولة اليوم، حيث يستضيف الباطن المركز 13 برصيد 11 نقطة ضيفه الهلال المتصدر برصيد 24 نقطة، فيما يحل الأهلي الثاني برصيد 22 نقطة ضيفا على القادسية العاشر بـ14 نقطة، فيما يستضيف النصر الـ14 بـ11 نقطة ضيفه العين الـ15 برصيد 10 نقاط.