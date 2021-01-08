ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع بينما أصبح رصيد الفتح 17 نقطة في المركز السابع، وتوقف الفيصلي عند 13 نقطة من 12 مباراة في المركز 11 بينما رفع أبها رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع. وتستكمل الجولة اليوم، حيث يستضيف الباطن المركز 13 برصيد 11 نقطة ضيفه الهلال المتصدر برصيد 24 نقطة، فيما يحل الأهلي الثاني برصيد 22 نقطة ضيفا على القادسية العاشر بـ14 نقطة، فيما يستضيف النصر الـ14 بـ11 نقطة ضيفه العين الـ15 برصيد 10 نقاط.
الوحدة والفتح .. بلا أهداف
فرحة العواضي بهدف أبها. تصوير: عبد العزيز النومان - «الاقتصادية»
ورفع الوحدة رصيده إلى 19 نقطة من 12 مباراة في المركز الرابع بينما أصبح رصيد الفتح 17 نقطة في المركز السابع، وتوقف الفيصلي عند 13 نقطة من 12 مباراة في المركز 11 بينما رفع أبها رصيده إلى 17 نقطة في المركز التاسع. وتستكمل الجولة اليوم، حيث يستضيف الباطن المركز 13 برصيد 11 نقطة ضيفه الهلال المتصدر برصيد 24 نقطة، فيما يحل الأهلي الثاني برصيد 22 نقطة ضيفا على القادسية العاشر بـ14 نقطة، فيما يستضيف النصر الـ14 بـ11 نقطة ضيفه العين الـ15 برصيد 10 نقاط.
أضف تعليق