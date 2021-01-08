وشهدت تدريبات الأمس التي أقيمت على ملعب النادي الرئيس، تطبيق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لعدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في المباراة، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب، تخللها تطبيقات تكتيكية متنوعة قبل التوجه للمطار والسفر لحفر الباطن.
الإنفلونزا تبعد الفرج
عبد الله المعيوف خلال تدريب الهلال أمس. مركز الهلال الإعلامي
وشهدت تدريبات الأمس التي أقيمت على ملعب النادي الرئيس، تطبيق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لعدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في المباراة، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب، تخللها تطبيقات تكتيكية متنوعة قبل التوجه للمطار والسفر لحفر الباطن.
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