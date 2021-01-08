الإنفلونزا تبعد الفرج

حالت الإنفلونزا من وجود سلمان الفرج قائد فريق الهلال لكرة القدم أمام مضيفه الباطن مع فريقه اليوم ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن تسببت في غيابه عن مران الفريق الأخير للمباراة أمس.وشهدت تدريبات الأمس التي أقيمت على ملعب النادي الرئيس، تطبيق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو لعدد من الجمل الفنية التي يود انتهاجها في المباراة، قبل أن يفرض مناورة على كامل مساحة الملعب، تخللها تطبيقات تكتيكية متنوعة قبل التوجه للمطار والسفر لحفر الباطن.