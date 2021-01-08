المناعي: لست بعاجز دون إسبريلا

أكد يوسف المناعي مدرب فريق القادسية لكرة القدم، أنه لن ينظر لما يحدث للأهلي قبل مواجهة الفريقين اليوم ضمن الجولة الـ12 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لكنه ينظر إلى فريقه من أجل التقدم في سلم الترتيب.وقال المناعي "الأهلي فريق كبير، لكن فريقي يقدم مستويات مميزة، فقط الشوط الأول أمام الاتفاق كان الأسوأ لنا، أما جميع المباريات كنا نقدم المستوى المميز خاصة في الشوط الثاني، وكنا نخسر بعض النقاط ونعود، وذلك لقلة خبرة بعض اللاعبين، إضافة إلى الإصابات التي تلاحق الفريق". وحول ما يتردد أن الكولومبي دانيلو إسبريلا هو القوة، قال "إسبريلا فارق ولاعب خبرة، لكنه جزء من المنظومة، ووجوده يمنحنا الإضافة وغيابه ليس معناه أننا فريق عاجز، وفزنا على الشباب في كأس الملك رغم عدم وجوده، حيث لدينا قوة هجومية من خلال الفرص الكثيرة التي نصنعها".