بداية جيدة لأسهم البتروكيماويات في 2021 .. قيمتها السوقية تقترب من الـ 500 مليار ريال

قفزت أسهم شركات البتروكيماويات المدرجة في السوق السعودية بنحو 71 في المائة منذ قاع مارس 2020، إذ استهلت أول أسبوع من 2021 بأداء مميز.

وبحسب تحليل لوحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، استند إلى بيانات السوق المالية "تداول"، ارتفعت القيمة السوقية لنحو 13 شركة بتروكيماويات مدرجة بواقع 207.1 مليار ريال لتقترب القيمة السوقية للشركات من حاجز 500 مليار ريال.

يأتي هذا الارتفاع بالتزامن مع القفزات الكبيرة في أسعار النفط خلال الفترة، والتحسن في أسعار المنتجات، ما عزز التفاؤل لدى المتعاملين في السوق حيال نتائج الأعمال للعام الجديد، وكذلك الربع الرابع من 2020.

وكانت نتائج الأشهر التسعة من 2020 للشركات سلبية، إذ حققت خسائر 5.8 مليار ريال، مقارنة بصافي أرباح 8.8 مليار للفترة المماثلة من 2019، علما أنها حققت خسائر في الربعين الأول والثاني وأرباحا بنحو 1.16 مليار ريال في الربع الثالث.

واستهلت شركات البتروكيماويات تداولات 2021 بأداء مميز، حيث أنهت الأسبوع الأول من العام بمكاسب سوقية بلغت 3.5 في المائة، في حين بلغ سهم سابك أعلى إغلاق أسبوعي منذ يوليو 2019، كذلك أنهى سهم كيان تداولات الأسبوع بأعلى مستوى منذ أكتوبر 2018.

وارتفعت القيمة السوقية لأسهم شركة سابك بنحو 70 في المائة منذ قاع مارس، لتبلغ القيمة السوقية نحو 315 مليار ريال وبزيادة بلغت 129.3 مليار ريال.

وأعلنت سابك خلال 2020 عن توزيعات نقدية لمساهميها بلغت نحو تسعة مليارات ريال، أو ما يعادل ثلاثة ريالات للسهم، على الرغم من تحقيق الشركة صافي خسارة بلغ 0.73 مليار ريال خلال الأشهر التسعة من العام.

وحول الأكثر صعودا منذ قاع مارس، جاءت أسهم شركة اللجين في الصدارة بمكاسب سوقية بلغت 159 في المائة، تلتها أسهم "كيمانول"، التي صعدت 122.4 في المائة، وثالثا أسهم شركة نماء للبتروكيماويات بنحو 122.1 في المائة من المكاسب.

في حين كانت أسهم شركة سابك للمغذيات الزراعية "سافكو سابقا" الأقل ارتفاعا ثم بترو رابغ بواقع 43 في المائة و46 في المائة على التوالي، وهي تقل عن ارتفاع متوسط شركات البتروكيماويات، لكنها ظلت نحو أداء المؤشر العام، الذي حقق ارتفاعا بنحو 46.5 في المائة منذ قاع مارس 2020 حتى نهاية الأسبوع الماضي.



وحدة التقارير الاقتصادية

