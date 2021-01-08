التزامات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان واجبة السداد

فشلت أندية النصر، الاتحاد، الباطن، الاتفاق، والوحدة في الحصول على شهادة الكفاءة المالية الصادرة من لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية في وزارة الرياضة لعدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة، حيث ستحرم بموجبها من تسجيل لاعبين جدد خلال فترة التسجيل الثانية "الشتوية" التي تفتح أبوابها الإثنين المقبل، فيما نجحت أندية ضمك، الفتح، العين، القادسية، الفيصلي، أبها، التعاون، الرائد، الشباب، الأهلي، والهلال في الحصول عليها. وبلغت ديون الأندية من دون ضمك غير المطالب بأي التزامات مالية قبل عمل اللجنة 353.175.855 ريال، فيما بلغت الديون بعد عمل اللجنة 167.310.814 ريال، وسدد خلال فترة عملها 185.865.041 ريال.

وتصدر النصر الديون الأعلى قبل وبعد، حيث بلغت قبل عمل اللجنة 121.978.184 ريال وأصبحت حتى أمس 76.842.878 ريال.

واعتمدت اللجنة في اجتماعها أمس القرارات الخاصة باستحقاق الشهادة لأندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بعد دراسة جميع المستندات الخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد حتى 30 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ضمن نشاط كرة القدم والواجب تقديم مستندات الوفاء بها حتى 31 كانون الأول (ديسمبر)، وكشفت أن الالتزامات التي تضمنتها للحصول على الشهادة: مستحقات اللاعبين، مستحقات لأندية رياضية، مقدمات عقود موظفين ومدربين، رواتب لاعبين وموظفين ومدربين، ومكافآت مستحقة.

وأوضحت اللجنة أنه استنادا إلى المادة 22 من اللائحة فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام فقط من تاريخ إخطارها به، مع التأكيد بأن اللجنة ستواصل العمل مع جميع الأندية حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بمتابعة شهرية مستمرة.

من جانبه، قال جابر الجهني رئيس لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال المؤتمر أمس "الحصول على شهادة الكفاءة المالية شرط أساسي لتسجيل اللاعبين في الفترة الشتوية".

في المقابل، كشف عبدالله كبوها رئيس لجنة الكفاءة المالية أنه تم رفض طلب النصر بتأجيل موعد إعلان شهادة الكفاءة المالية، وقال "موضوع بدل التدريب لا يحرم النادي من استخراج الشهادة لأنه غير ثابت، ومخاطبة النصر للجنة للكفاءة المالية "غير قانونية" في موضوع مطالبته ببدل التدريب من الهلال".

وأضاف "اللجنة تود أن تعرب عن شكرها وتقديرها لكل الأندية ومسؤوليها على اهتمامهم وتعاونهم الكبير في تقديم كل المستندات اللازمة لأجل الحصول على شهادة الكفاءة المالية من أجل مستقبل مالي مستدام للوصول لأفضل ممارسات الحوكمة المالية بما يضمن استقرار إداراتها ماليا وتنظيميا".