الأسهم الأوروبية ترتفع لليوم الثاني مع صعود شركات السلع والإنشاءات

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثانية على التوالي اليوم مع صعود شركات الإنشاءات بفضل توقعات قوية للمبيعات من سان جوبان ومكاسب لأسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية وسط آمال في تحفيز أمريكي أكبر بعد فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

تقدم المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة مقتربا من ذراه المسجلة في فبراير 2020، في حين زاد المؤشر فايننشال تايمز 100 للأسهم القيادية بلندن 0.2 بالمئة وصعد المؤشر داكس الألماني 0.6 بالمئة.

وبحسب (رويترز) تصدرت أسهم الإنشاءات والمواد المكاسب، تقودها زيادة 2.3 بالمئة في سهم سان جوبان الفرنسية بعد أن قالت الشركة إن نتائجها للربع الرابع من 2020 فاقت التوقعات كثيرا.

في غضون ذلك، واصلت القطاعات الحساسة للتطورات الاقتصادية مثل التعدين والطاقة الشركات الصناعية موجة صعودها بفضل احتمالات تعزيز التحفيز الأمريكي بعد أن فاز الديمقراطيون بالسيطرة على مجلس الشيوخ.

وقال ميلان كتكوفيتش، محلل السوق لدى أكسي، "في حين أن موجة صعود الديمقراطيين قد تمهد لتشديد القواعد التنظيمية وزيادات ضريبية، فإن المستثمرين يحاولون النظر إليها من زاوية إيجابية.. ومن المرجح أن يعقبها المزيد من إجراءات التحفيز ودون جمود على مدار أشهر."