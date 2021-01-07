زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ يدعو لتنحية ترمب

دعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي السناتور تشاك شومر اليوم إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب في الحال بسبب تحريضه أنصاره الذين اقتحموا الكابيتول أمس على تنفيذ تمرّد.

وبحسب "الفرنسية" قال شومر إنّه لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن، مهدّدا بمحاكمة ترمب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور والذي يجيز لنائب الرئيس وغالبية أعضاء الحكومة أن يقيلوا الرئيس إذا ما وجدوا أنّه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.