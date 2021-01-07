تراجع الطلب على السفر الجوي بنسبة 70.3% خلال نوفمبر

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم أن إجمالي الطلب على السفر انخفض في نوفمبر (بحساب إيرادات كيلومترات المسافرين) 70.3 بالمئة مقارنة به قبل عام.

وبحسب (رويترز) أكد الاتحاد بأن الطاقة الاستيعابية تراجعت في نوفمبر 58.6 بالمئة عن مستويات العام السابق، وانخفض معامل حمولة الركاب 23 نقطة مئوية إلى 58 بالمئة، وهو مستوى قياسي متدن للشهر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لإياتا إن إجراء الفحوص هو أفضل السبل في رأينا لوقف انتشار الفيروس وبدء التعافي الاقتصادي، وأضاف: "إلى أي مدى يجب أن تستمر معاناة الناس من فقد الوظائف والضغوط النفسية حتى تدرك الحكومات ذلك؟".