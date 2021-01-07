مبادرة مودي للإصلاح الزراعي تشعل غضب المزارعين

في الامتداد الترابي حيث يلتقي الامتداد العمراني لنيودلهي مع المناطق النائية الهندية الشاسعة، احتشد آلاف المزارعين لأكثر من شهر في واحد من أكبر التحديات التي واجهها ناريندرا مودي خلال أعوامه الستة رئيسا للوزراء.بين الشاحنات ذات الألوان الزاهية، يتجمع الوافدون الجدد في هذه المدينة المؤقتة حول المواقد لدرء برد الشتاء. تقضم الخيول النخالة بينما يوزع المتطوعون الطعام والأدوية والكتب.قطع المزارعون مئات الأميال، معظمهم من ولايتي البنجاب وهاريانا الشمالية الغربية، للاحتجاج على ثلاثة قوانين كاسحة تهدف إلى فتح الأسواق الزراعية في الهند أمام منافسة خاصة أكبر.وهم يخشون أن تكون الإصلاحات محاولة لتفكيك الضمانات المدعومة من الدولة التي يعتمدون عليها، مع عواقب كارثية على سبل العيش غير المستقرة في كثير من الأحيان.سعت الحكومة إلى المصالحة مع المتظاهرين، فاجتمعت في جولات من المفاوضات حول القوانين ولكن دون جدوى.قال مورها سينج، وهو مزارع أرز وقمح يبلغ من العمر 34 عاما: "نحن نعاني منذ 1947 (استقلال الهند). الحكومة تتجاهلنا وتتجاهل مشكلاتنا. نحن الذين زرعنا الأرض والآن يحاولون منحها للشركات".قال سينج إنه لن يغادر حتى يتراجع مودي وحزبه الحاكم بهاراتيا جاناتا، ما وضع رئيس الوزراء – الذي تعهد بإصلاح اللوائح القديمة وتعجيل النمو الاقتصادي – في طريق مسدود.أضاف سينج: "لا يمكن لمودي أن يوقفنا. عليهم أن يستسلموا أمام المزارعين. عليهم سحب وإلغاء مشاريع القوانين".إصلاح الزراعة، التي تعيل أكثر من نصف سكان الريف في الهند البالغ عددهم 1.4 مليار نسمة بشكل مباشر أو غير مباشر، هو مطلب دائم للسياسيين والاقتصاديين وحتى المزارعين. في معظم أنحاء البلاد، لا تزال الإنتاجية منخفضة، ويفتقر المزارعون إلى خيارات التجارة وتتعفن الخضراوات والفواكه قبل أن تصل إلى المستهلكين بسبب سلاسل التوريد المعطلة.تهدف القوانين الجديدة إلى السماح بممارسة التجارة الخاصة خارج ساحات السوق التي تنظمها الدولة وفتح الزراعة التعاقدية بين المنتجين والشركات. قال وزير الزراعة ناريندرا سينج تومار للصحافيين الأسبوع الماضي، إن الإصلاحات "ستؤدي في النهاية إلى حياة أفضل وتعزيز مداخيلهم".لكن تعامل حزب بهاراتيا جاناتا مع العملية أدى إلى نفور المؤيدين المحتملين. فقد فرضت القوانين من خلال برلمان مضغوط في أيلول (سبتمبر)، عندما كانت أزمة فيروس كورونا في الهند في ذروتها. ويقول المنتقدون إن تكتيكات البرلمان قوضت المعايير الديمقراطية وفشلت في بناء إجماع مع مجموعات المزارعين.قال كابيل شاه، ناشط في حقوق المزارعين في ولاية جوجارات: "كانت عملية تنفيذ الإصلاحات غير مقبولة نهائيا. الإصلاحات مطلوبة، لكن ليس بهذه الطريقة وليس من هذا النوع".الحلفاء المحليون، بمن فيهم حزب مشارك في الائتلاف الحاكم، انشقوا عن رئيس الوزراء بشأن الإجراءات. والاقتصاديون الذين يعتقدون أن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات، مثل قوانين العمل أو البنوك، يخشون أن رد الفعل العكسي سيقلل في نهاية المطاف من رغبة رئيس الوزراء في خوض معارك أخرى، ما يعيق النمو على المدى الطويل.قالت شوميتا ديفيشوار، وهي مديرة عليا في شركة تي إس لومبارد للأبحاث: "هذا سيجعل الحكومة أكثر كرها للإصلاحات. إنها حلقة مفرغة".تم تشكيل كثير من السياسات الزراعية في الهند من خلال الحاجة إلى ضمان الأمن الغذائي لسكانها الهائلين بعد الاستقلال. في ولايات مثل البنجاب يزرع المزارعون القمح والأرز لبيعه في ساحات السوق الحكومية بأسعار مضمونة.يقول النقاد إن هذا الأنموذج يحد من تنوع المحاصيل، ويستنفد موارد المياه ويسمح للمزارعين الأغنياء بالازدهار على حساب الآخرين. يعتقد كثير من الاقتصاديين أن القنوات التنافسية الخاصة للتجارة، التي تزدهر بالفعل في بعض الولايات الهندية، ستعزز الإنتاجية وتنوع الناتج.يقول آخرون إن القوانين الجديدة تفشل في توفير الحماية الكافية لقطاع زراعي مجزأ منهك بسبب أعوام من الركود، حتى لو كان المزارعون في البنجاب يكسبون دخولا أعلى مقارنة بالولايات الأخرى. وهم يجادلون بأن صغار المزارعين سيكافحون لتأمين صفقات جيدة مع الشركات الزراعية دون مزيد من القوة التفاوضية.الخوف النهائي للمزارعين هو أن الإصلاحات تشير إلى بداية النهاية لنظام السعر المضمون – وهو أمر تنفيه الحكومة.قال ميخالا كريشنامورثي، وهو مختص بالأنثروبولوجيا ويدرس الأسواق الزراعية الهندية في جامعة أشوكا: "موقف المزارعين هو رد فعل على أعوام من نقص الاستثمار. إذا كنت ترغب في اتباع استراتيجية تعتمد بشكل أكبر على السوق، فعليك القيام بكمية من العمل أكبر بكثير قبل أن ينظر المزارعون إلى ذلك على أنه استراتيجية موثوقة".كشفت جائحة فيروس كورونا والإغلاق الذي أدى إلى هجرة جماعية من المدن إلى المناطق الريفية، كيف أن نظام الزراعة المختل كان شبكة الأمان الوحيدة لمئات الملايين من الهنود.قال أفيناش كيشور، وهو اقتصادي في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية: "لو كنت مزارعا، كنت سأشعر بالتوتر أيضا".قال تومار، وزير الزراعة، إن الحكومة ضحية نجاحها: "كان هناك حديث من أحزاب سياسية مختلفة طوال الوقت حول إجراء هذه الإصلاحات. لأننا تمكنا من تنفيذها بشكل كبير (...) بدأت المعارضة الحقيقية".لكن نبرة النقاش كانت مسمومة في وقت مبكر. ينتمي كثير من المتظاهرين إلى الأقلية الدينية السيخية في الهند. سعى أعضاء حزب بهاراتيا جاناتا إلى تشويه سمعة المزارعين واتهامهم بأنهم من الانفصاليين السيخ، على نحو يردد صدى شيطنة المتظاهرين المسلمين بعد أن أقرت الحكومة العام الماضي قانونا للمواطنة مثيرا للجدل قائم على الدين.واجه المزارعون الذين ساروا في نيودلهي الشهر الماضي خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع. أحد الذين شاركوا في الاحتجاجات كان هارشديب بانايش، وهو مزارع يبلغ من العمر 23 عاما وله شارب طويل على جانبي وجهه، ويأمل أن يجبر تحركهم نيودلهي على الاهتمام بهم.قال: "السيخ لا ينحنون أبدا أمام أي شخص. إذا كان هناك أي خطأ، فإنهم يعربون عن رأيهم دائما". مودي "يلتقي بممثلي بوليوود ولكن لا يلتقي بنا. أنت رئيس وزرائنا، عليك مواجهة الناس".