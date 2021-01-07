وداعا عام الفيروس .. مرحبا بالعشرينيات الهادرة

قبل قرن من الزمان وضع العالم إنفلونزا 1918-1920 خلفه. كان ذلك واحدا من أكثر الأوبئة فتكا في التاريخ، بعد واحدة من أخطر نزاعاته المسلحة. أعقب ذلك إفساح المجال لعقد من شأنه أن يكتسب اسمه بسبب استهتاره الاقتصادي وثورته الاجتماعية – عقد من النزعة الاستهلاكية والأسواق المالية التي اتسمت بارتفاع أسعار الأصول دون قيمة حقيقية، والموسيقى الجديدة، والفن، والموضة، وإشباع الذات الفردي، واحتضان الحرية.مع مرور العام، هل يمكننا أن نتوقع أن ينتج قرننا أيضا عشرينيات هادرة؟ ومع الأخذ في الحسبان أن تلك النسخة الأخيرة انهارت مع الكساد العظيم، فهل هناك أي شيء يمكننا القيام به لضمان الاستمتاع بالحفل دون معاناة الصداع الشديد الذي يعقبه؟الفتح القوي لعدد من اللقاحات الفعالة يشير إلى الوعد بأنه يمكننا بالتأكيد إنهاء جائحة فيروس كورونا في 2021. إذا حدث ذلك – وهي حالة غير مضمونة إلى حد كبير، لأن الأمر لا يعتمد فقط على علم اللقاحات ولكن أيضا على النشر السريع لبرامج التطعيم واسعة النطاق من قبل الحكومات – عندها ليس من المستبعد التفكير في أن المكافئ الاقتصادي لموجة 100 عام يمكن أن تتبعها طفرة تحدث مرة واحدة في القرن.من السهل العثور على أسباب اقتصادية تجعل 2021 عاما من النمو الوفير. كان الإغلاق بسبب الوباء هو أندر حالات الكساد الاقتصادي: وهو كساد نشأ بسبب تقليص القدرة الإنتاجية عن قصد. علينا أن نتوقع من الحكومات إزالة هذه القيود في اللحظة التي يكون فيها ذلك آمنا. (في الواقع، سيحرص كثيرون على إزالتها في وقت أقرب، إذا حكمنا من خلال عمليات التخفيف السابقة لأوانها). وطالما كان الطلب موجودا، فمن المحتمل حدوث انتعاش سريع من نشاط اليوم الضعيف.الطلب سيكون موجودا. ففي حين فقد كثير من الناس وظائفهم، احتفظ كثيرون أيضا بوظائفهم، ولم يتمكنوا من الإنفاق بقدر ما اعتادوا عليه، نتيجة لإغلاق المتاجر والمطاعم والتخلي عن الترفيه والعطلات. الجانب الآخر من الارتفاع غير المخطط له في مدخرات الأسر يتمثل في وجود رغبة محبطة في الإنفاق. مع نهاية الوباء، سيتم تحرير الكثير من هذا الطلب المكبوت. علاوة على ذلك، من المرجح أن يبقى دعم السياسة لنمو الطلب القوي – العجز الحكومي والسياسة النقدية المتساهلة للغاية – موجودا لبعض الوقت.هذه ليست مجرد مسألة كمية تتعلق بإعادة تشغيل النشاط وتسلم المشتريات. ما سينفق الناس المال عليه أيضا، من المرجح أن يحمل أصداء العشرينيات الهادرة.لقد أثرت قيود الصحة العامة بشكل غير متناسب في الطرف الأكثر متعة من طيف الاستهلاك: ما توقفنا عن فعله هو الأكل معا، والشرب معا، والترفيه عن بعضنا بعضا، والذهاب في عطلة معا. مناعة القطيع التي يسببها اللقاح ستجعل، بكل معنى الكلمة، من الجيد الاحتفال مرة أخرى.لحسن الحظ سيكون لدينا سبب للاحتفال. ليست الأرقام فقط هي التي تشير إلى الازدهار الاستهلاكي، يكمن وراءها شيء ليس ملموسا بالقدر نفسه ومع ذلك أكثر إقناعا. ليس عليك أن تكون خبيرا اقتصاديا، بل بشرا فقط، لتفهم الرغبة في الانطلاق، والالتقاء، والمجازفة بعد عام من الانغلاق الحذر في المنزل والابتعاد عن بعضنا بعضا.هذه الثقة المتفائلة هي العنصر الأكثر مراوغة للنمو الاقتصادي، لكنها لا تقل أهمية لهذا السبب. الإيمان بالأوقات الجيدة يمكن أن يحفز المستهلكين على عمليات شراء أكبر، والشركات على الاستثمار بقدرة أكبر، والعاملين على التدريب من أجل وظائف أفضل – وحتى الأسر لإنجاب مزيد من الأطفال. كل هذا من شأنه أن يسهم في انتعاش دائم في النمو.هذا هو السيناريو المتفائل. إذن ما الخطأ الذي قد يحدث؟ كثير من الأخطاء يمكن أن تحدث – أكثرها إلحاحا هو ذعر صانعي السياسة وتضييق الخناق على الانتعاش قبل أن يتاح له الوقت ليتحول إلى طفرة.في المملكة المتحدة، لم تصل فترة العشرينيات من القرن الماضي إلى مرحلة الهدير بسبب السياسة النقدية الكارثية: قرار إعادة ربط الجنيه بالذهب قبل الحرب. اليوم أيضا، هوس المال الصعب لا يزال بعيدا عن الاستئصال. تشديد السياسة النقدية السابق لأوانه هو أخطر تهديد لعشرينيات هادرة جديدة. يأتي الضبط المالي المفاجئ في المرتبة الثانية.الخطر الآخر هو أن الثقة، ناهيك عن الحماسة، لا تظهر أبدا. عمليات طرح التطعيم قد تواجه مشكلات، أو تستغرق وقتا طويلا فوق الحد، أو قد تعني الطفرات الجديدة أن الفيروس يبقى معنا خطرا كامنا على نحو يجعل الناس يتصرفون بحذر في حياتهم الاجتماعية والاقتصادية.حتى لو هزِم الوباء، الندوب النفسية الناتجة عن الأحداث غير المسبوقة التي شهدها العام الماضي قد تجعل الناس أكثر حذرا بشكل دائم. في العشرينيات الهادرة، الأصلية، قوبل الاستهتار والليبرالية من جميع الأنواع – من التمويل إلى الأعراف الجنسية – بتقوية التيار المحافظ.مع ذلك، يجب أن يكون الشاغل الأكبر هو أن الكثير من الاقتصاد – والمجتمع أيضا – مختل فوق الحد بحيث يتعذر حضوره إلى الحفل.معدلات الادخار المرتفعة اليوم ليست عالمية: حتى مع قيام الذين يحدون من الإنفاق بتكديس أكوام النقدية، فإن غير القادرين على العمل يستنزفون المدخرات الضئيلة التي قد تكون لديهم. نجحت إجراءات السياسة المؤقتة في درء حالات الإفلاس. لكن كثيرا من الشركات ستظل غارقة في المشكلات والديون بحيث لا يمكنها استعادة عافيتها. مرة أخرى، وراء علم الاقتصاد يكمن علم النفس. سيحزن كثير من الناس على فقدان أحبائهم وسيتألمون بشدة من صدمة العزلة لأعوام عديدة مقبلة.ما يتطلبه كل هذا هو إجراءات تضمن أن يشعر الجميع بأن النظام الاقتصادي والاجتماعي يساندهم. منذ قرن مضى، انتهى العقد بشكل سيئ. يمكننا أن نكون أفضل هذه المرة – ليس من خلال كبح جماح مشاعر المتعة ولكن بجعلها شاملة للجميع. عندما يحين وقت الاحتفال أخيرا، علينا أن ندع الجميع يحضرون إلى الحفل.