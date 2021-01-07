اليابان تفرض حالة الطوارئ في طوكيو بسبب كورونا

أعلن رئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا اليوم فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها بسبب جائحة كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ حالة الطوارئ من غد الجمعة حتى السابع من شباط/فبراير المقبل، بحسب ما قاله رئيس الوزراء وفقا لـ "الألمانية".

وسوف تفرض حالة الطوارئ في العاصمة ومقاطعات تشيبيا وكاناجاوا وساتاما، حيث تعد هذه المناطق عالية الخطورة من حيث الاصابات بفيروس كورونا.

وطالب سوجا في مؤتمر صحفي سكان المناطق الأربعة بتجنب الخروج لأسباب غير ضرورية.

وقال سوجا إن نصف حالات الاصابة الأخيرة جرى تسجيلها في المقاطعات الأربعة التي تم فرض حالة الطوارئ بها.

وجاءت هذه الخطوة بعدما سجلت اليابان أكثر من 7490حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، لتسجل مستوى قياسي من الاصابات لليوم الثالث على التوالي،من بينها 2447 حالة إصابة في طوكيو.

وكانت جائحة كورونا قد اضطرت اللجنة الأولمبية الدولية واليابان في آذار/مارس الماضي على إرجاء إقامة دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو إلى تموز/يوليو و آب/أغسطس هذا العام.

وعلى الرغم من إعلان حالة الطوارئ في طوكيو، التي سوف تستضيف دورة الألعاب، أكد سوجا أنه يعتزم إقامة دورة ألعاب" بصورة أمنة ".