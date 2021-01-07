اندونيسيا : شراء لقاحات كورونا سيكلفنا أكثر من 5.2 مليار دولار

قالت سري مولياني وزيرة المالية الاندونيسية في مؤتمر اليوم إن الحكومة تتوقع أن تتطلب عملية شراء لقاحات وتطعيمات لنحو 180 مليون مواطن أكثر من 73 تريليون روبية إندونيسية (5,216 مليار دولار).

وذكرت "بلومبرج" أن إندونيسيا وقعت على نموذج خاص بـ "التحالف العالمي للقاحات والتحصين" (جافي) الذي سيؤمن 108 ملايين جرعة من لقاح "كوفاكس" المجاني مما سيؤدي إلى تقليل الضغط على الميزانية. وتسعى إندونيسيا للانتهاء من تطعيم 181.5 مليون شخص بحلول مارس 2022 وفقا لوزارة الصحة.

وكانت سيتي نادية المتحدثة باسم إدارة التطعيم في الوزارة قالت الأحد الماضي إن المرحلة الأولية من التطعيم سوف تستهدف 1.3 مليون شخصا من العاملين في قطاع الصحة و 17.4 مليون موظف عام على مستوى البلاد خلال الربع الأول من 2021.