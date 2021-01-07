اليابان : تم الاستغناء عن 80 ألف عامل منذ بداية جائحة كورونا

قالت وزارة العمل اليابانية إنه تم الاستغناء عن 80 ألف عامل في البلاد منذ بداية جائحة كورونا. ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم عن الوزارة القول إنه منذ نهاية يناير 2020 حتى أمس أصبح 80 ألفا مواطن عاطلين عن العمل أو على وشك خسارة عملهم.

ولكن يعتقد أن الرقم الحقيقي أعلى من ذلك وذلك لأن بيانات الوزارة تشمل فقط الحالات المعروفة لدى سلطات الوزارة ومراكز التوظيف العامة. ويشار إلى أنه حتى 25 ديسمبر فقد 17 ألف شخص وظائفهم في الصناعة كما تم شطب 11 ألف وظيفة في المطاعم و 10 آلاف في قطاع التجزئة و 9600 في الفنادق.

وتحذر النقابات من إمكانية ارتفاع أعداد من يفقدون وظائفهم في ظل فرض حالة الطوارئ في طوكيو والمناطق المحيطة بها. وحثت الوزارة الشركات على التقدم بطلب للحصول على دعم حكومي طارئ لإنقاذ الوظائف. وأظهرت بيانات أخرى أن الجائحة أثرت بصورة سلبية على دخل المواطنين حيث تراجعت الأجور في نوفمبر للشهر الثامن على التوالي.