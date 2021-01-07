إيرادات السياحة التونسية تهوي 65 % في 2020

أظهرت أرقام رسمية اليوم الخميس أن إيرادات قطاع السياحة الحيوي في تونس هوت 65 بالمئة إلى حوالي ملياري دينار "746‭‬‬ مليون دولار" بينما هبط عدد السائحين 78 بالمئة في 2020 في ضربة قوية لاقتصاد البلاد بسبب تأثيرات جائحة فيروس كورونا، بحسب ما نشرت "رويترز".

وأظهرت بيانات للبنك المركزي اليوم أن عائدات السياحة تراجعت إلى ملياري دينار مقابل 5.68 مليار دينار في العام الماضي.

وقال مسؤول حكومي لرويترز إن عدد السائحين انخفض 78 بالمئة هذا العام إذ هجر السياح الغربيون الفنادق والمنتجعات بعد أن استقبلت تونس في عام 2019 عددا قياسيا من السياح بلغ 9.5 مليون.

والسياحة قطاع حيوي وتساهم بنسبة ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الخام وهي مصدر رئيسي لجلب العملة الأجنبية وثاني أكبر مشغل بعد القطاع الزراعي.

وبسبب انهيار صناعة السياحة خلال العام الماضي، تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التونسي سينكمش بنسبة لن تقل عن سبعة بالمئة في 2020.

وأدت القيود على السفر وتفشي كورونا في أنحاء العالم إلى أن تغلق أغلب الفنادق في تونس أبوابها ويخسر عشرات الآلاف في القطاع وظائفهم‭‭‬. ‭ ‬‬