احتجاجات واقتحام الكونجرس .. وزعيم الجمهوريين يتبرأ منهم

وفرضت عمدة العاصمة واشنطن حظرا للتجول في العاصمة الأمريكية للسيطرة على حالة الشغب الدائرة في المدينة.
بدوره، أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي، أن المحتجين المتورطين في أعمال العنف عند مبنى الكونجرس سيحاسبون بأقصى درجة طبقا للقانون.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية بأن شرطة مبنى الكونجرس طالبت أعضاء المجلس بارتداء أقنعة واقية من الغاز بعد اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي المبنى.
من جانبه، قال نائب أمريكي إن عناصر الشرطة في مجلس النواب أشهروا أسلحتهم عند محاولة أنصار دونالد ترمب اقتحامه
وأضاف النائب دان كيلدي من داخل المجلس أن "أمن المجلس وشرطة الكابيتول أشهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة"، مضيفا "صدرت لنا تعليمات بأن نستلقي على الأرض ونضع الأقنعة الواقية من الغاز".
وبحسب "رويترز" أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الدفع بالحرس الوطني وغيره من خدمات الحماية الاتحادية إلى مبنى الكونجرس لحمايته.
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