تراجع طفيف للأسهم السعودية بـ 11 نقطة .. المؤشر يتداول في مسار جانبي أكثر من شهر

تراجعت الأسهم السعودية لتغلق عند 8670 نقطة فاقدة 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وانخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو نقطة ليغلق عند 1163 نقطة بنحو 0.12 في المائة. واستمر الانخفاض في نشاط السوق لتسجل عاشر جلسة بتداولات دون عشرة مليارات ريال وتلك أطول سلسلة منذ نهاية آب (أغسطس) الماضي. ويأتي انخفاض النشاط بالتزامن مع بداية موسم إعلانات الشركات ودخول السوق في مسار جانبي لأكثر من شهر، حيث توقف تراكم الأرباح الرأسمالية لا يجذب مزيدا من السيولة، بل يدفع متعاملين نحو البيع لجني الأرباح. ولا تزال السوق تحاول الحفاظ على مسارها الصاعد، الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي وتتداول بالقرب منه الآن، وأي تراجعات دون 8600 نقطة سيفقد السوق مساره الصاعد، ما يدخله في مسار تصحيحي تتزايد حدته.



الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 8686 نقطة، وتداول بين الارتفاع والانخفاض، وكانت أعلى نقطة عند 8692 نقطة بمكاسب 0.12 في المائة، بينما الأدنى عند 8664 نقطة فاقدا 0.2 في المائة. وفي نهاية الجلسة أغلق عند 8670 نقطة فاقدا 11 نقطة بنحو 0.13 في المائة. وتراجعت السيولة 16 في المائة بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 6.5 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 10 في المائة بنحو 22.7 مليون سهم لتصل إلى 198 مليون سهم متداول، أما الصفقات فتراجعت 14 في المائة بنحو 46 ألف صفقة لتصل إلى 284 ألف صفقة.





أداء القطاعات

ارتفعت ستة قطاعات مقابل تراجع البقية. وتصدر المرتفعة "المواد الأساسية" بنحو 0.8 في المائة، يليه "السلع طويلة الأجل" بنحو 0.67 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 0.64 في المائة. بينما تصدر المتراجعة "التطبيقات وخدمات التقنية" بنحو 1.2 في المائة، يليه "المصارف" بنحو 0.68 في المائة، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 0.64 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 21 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "التأمين" بنحو 16 في المائة بقيمة مليار ريال، وحل ثالثا "إنتاج الأغذية" بنحو 11 في المائة بقيمة 705 ملايين ريال.





أداء الأسهم

تصدر الأسهم المرتفعة "عناية" بنحو 10 في المائة ليغلق عند 36.85 ريال، يليه "أمانة للتأمين" نحو 9.97 في المائة ليغلق عند 40.25 ريال، وحل ثالثا "الصمعاني" بنحو 9.96 في المائة ليغلق عند 298 ريالا. وفي المقابل تصدر المتراجعة "وفرة" بنحو 3.1 في المائة ليغلق عند 166.40 ريال، يليه "نسيج" بنحو 2.6 في المائة ليغلق عند 99 ريالا، وحل ثالثا "صناعة الورق" بنحو 2.3 في المائة ليغلق عند 60.20 ريال.

وكان الأعلى تداولا "أمانة للتأمين" بقيمة 325 مليون ريال، يليه "سابك" بقيمة 303 ملايين ريال، وحل ثالثا "وفرة" بقيمة 279 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية