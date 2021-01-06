ستيفن أدلر رئيس تحرير رويترز يتقاعد بعد عقد من قيادة وكالة الأنباء العالمية

قال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز للأنباء على مدى السنوات العشر الماضية إنه سيتقاعد من منصبه في أكبر وكالة تقدم أنباء عالمية في العالم اعتبارا من الأول من أبريل .

وقال مايكل فريدنبرج رئيس وكالة رويترز للأنباء اليوم الأربعاء في مذكرة لموظفي الوكالة إن البحث عمن سيخلف أدلر سيبدأ في الأيام القليلة المقبلة.

وخلال الفترة التي قاد فيها أدلر الوكالة، وسع من نطاق وآفاق تقديم الأخبار في رويترز ونفذ ابتكارات في منصاتها المتعددة لتقديم الخدمة لعملاء الوكالة من قطاعات المال والإعلام والمجالات الاحترافية.

وتمكنت الصحافة التي قادها، التي تقدم الأخبار بشكل حيادي وجريء بسرعة وعمق، من الحصول على تقدير عالمي والمئات من جوائز الصحافة من بينها سبعة جوائز بوليتزر.

وقال أدلر في رسالة للعاملين اليوم الأربعاء وأعلن فيها اعتزامه التقاعد "قدمنا الأخبار بسرعة ودقة وحيادية ورؤية في كل وسيط من الوسائط. قدمنا قيمة فريدة لعملائنا وقلنا الحقيقة عن السلطة وجعلنا العالم مكانا أفضل بصحافتنا الجريئة المعتمدة على الحقائق".

وقاد أدلر (65 عاما) غرفة أخبار رويترز عبر سنوات شهدت ضغوطا مالية وأخطارا متزايدة على الصحفيين في أنحاء العالم.

وقال فريدنبرج "اهتم ستيف على الدوام من أعماقه بالصحفيين... عمل دون كلل لتأمين الحرية لصحفيين اعتقلوا أو تعرضوا لتهديدات".

وأشاد ستيف هاسكر، رئيس تومسون رويترز، التي تملك وكالة رويترز للأنباء، بأدلر ووصفه بأنه "مدافع لا يكل عن الصحافة المستقلة ونصير لحرية الصحافة والوعي الإعلامي".