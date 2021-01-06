أكثر من ألف وفاة خلال 24 ساعة بكورونا في بريطانيا للمرة الأولى منذ أبريل

أعلنت بريطانيا الأربعاء تسجيل 1041 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة لتتجاوز هذه الحصيلة للمرة الأولى منذ نيسان/أبريل عتبة الألف.

وبذلك ارتفعت الوفيات جراء الجائحة إلى 77346 وهي من أعلى المعدلات في أوروبا إلى جانب إيطاليا. وسجل مستوى قياسي جديد من الإصابات أيضا بلغ 62322 حالة.