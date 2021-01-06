دبي: حزمة تحفيز بقيمة 86 مليون دولار لمساعدة الاقتصاد

أعلنت إمارة دبي عن حزمة تحفيز جديدة بقيمة 315 مليون درهم (86 مليون دولار) لمساعدة الاقتصاد على اجتياز آثار جائحة فيروس كورونا.

وبحسب (رويترز) قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد على تويتر إن الحزمة، وهي الخامسة، ترفع القيمة الإجمالية للتحفيز الاقتصادي المقدم من حكومة دبي إلى 7.1 مليار درهم منذ مارس من العام الماضي.