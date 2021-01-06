"المالية" توقع اتفاقية تمويل بـ 3 مليارات دولار مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

وقعت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين اتفاقية تمويل مع الشركة الكورية للتأمين التجاري (KSURE) الأسبوع الماضي حيث قام محمد الجدعان وزير المالية بتوقيع الاتفاقية من الجانب السعودي ومن الجانب الكوري لي ان هو الرئيس التنفيذي للشركة الكورية للتأمين التجاري. وأوضح وزير المالية أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التعاون المسجل بين السعودية وعضو مجموعة العشرين كوريا.

من جهته أكد فهد السيف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين أن المركز الوطني لإدارة الدين قام بتنسيق وترتيب التمويل المقدم من الشركة الكورية للتأمين التجاري التمويل المقدم والذي يقدر بـ 3 مليارات دولار. حيث لاقى الطرح اهتماما واسعا من قبل المؤسسات المالية. مشيرا إلى أنه شارك في التمويل 10 بنوك من مختلف الدول.

وأضاف : التمويل المقدم سيستخدم لتمويل المشاريع الحكومية الاستراتيجية في سياق تحقيق رؤية 2030 ومن المتوقع أن يثمر التعاون عن ترتيب لقاءات بين مقدمي الخدمات من كوريا مع أصحاب المشاريع المستقبلية الكبرى لهدف إيجاد سبل تمويل جذابة لهذه المشاريع. مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها على مستوى المملكة بعد توقيع اتفاقية التمويل الأولى مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية لمشروع استيراد الحافلات لدى هيئة تطوير الرياض.