«زين السعودية» تفوز بجائزة SpeedTest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة خلال عام 2020

أعلنت "زين السعودية" عن فوزها بجائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة عن النصف الثاني من عام 2020. والمقدمة من شركة أوكلا Ookla العالمية، المالكة لموقع Speedtest الشهير والمتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميا، وتأتي هذه الجائزة لتضاف إلى سلسلة إنجازات الشركة للعام الحالي، حيث كانت قد فازت خلال النصف الأول من العام بالجائزة نفسها.وأسهم الاستثمار النوعي الذي تواصل الشركة ضخه في شبكة الجيل الخامس "5G"، في تصدرها مراكز متقدمة في مجال جودة الخدمة وسرعتها وانتشارها. وباتت "زين السعودية" تمتلك أوسع تغطية جغرافية لشبكة الجيل الخامس "5G" حيث تصل خدماتها إلى 50 مدينة في مختلف أنحاء المملكة تتم تغطيتها بأكثر من 4700 برج. وفي سعيها إلى تقديم أفضل خدمة لسكان المملكة، هذا إضافة إلى أن "زين السعودية" حققت أيضا قفزات نوعية على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث تعد شبكتها للجيل الخامس "5G" الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا، والرابعة عالميا.وفي هذا السياق، أشار المهندس سلطان بن عبدالعزيز الدغيثر الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية إلى أن "استمرار شركة زين السعودية في حصد الجوائز العالمية والمحلية هو ثمرة جهودها خلال الفترة الماضية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة في تطوير تجربة الإنترنت في المملكة، والمساهمة في الارتقاء بجودة حياة سكانها، إضافة إلى تعزيز التحول الرقمي الشامل في المملكة ورفع تنافسية قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات فيها".وأضاف الدغيثر: "لعل أبرز ما يميز تجربة شركة زين السعودية في بناء شبكة عصرية للجيل الخامس، أنها كانت متوازنة ومستدامة. فالتوسع الجغرافي لم يأت على حساب جودة الخدمة وسرعتها. كما أن الاستثمار في البنية التحتية المتطورة للارتقاء بتجربة المستخدم، لم يركز فقط على المدن الرئيسة في المملكة، بل طال المدن والمناطق كافة. وبالتالي، عندما تجتمع جودة الخدمة مع الانتشار الجغرافي المتوازن تصبح الخدمة أكثر استدامة وكفاءة".ولم تكن جائزة Speedtest لأسرع إنترنت منزلي في المملكة الاعتراف الدولي الوحيد الذي حظيت به "زين السعودية" خلال عام 2020، فقد فازت أخيرا بثلاث جوائز خلال قمة قادة Telecom Review لقطاع الاتصالات، عن فئات: "أفضل نمو لمستخدمي الجيل الخامس "5G""، "وأفضل بنية تحتية لشبكة الجيل الخامس "5G"‫"، و"أفضل مقدم للحوسبة السحابية". كما حظيت بإشادات محلية عدة تمثل أبرزها في تحقيقها المرتبة الأولى في تقرير "مقياس" لمؤشرات مستوى جودة وسرعة خدمات الإنترنت وسرعة الوصول إلى المحتوى الرقمي في المملكة، الصادر عن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. فتصدرت ضمن تقرير الربع الثالث من عام 2020، المركز الأول في أربع فئات رئيسة يقيسها التقرير وهي: سرعة الإنترنت الثابت، نشر خدمات الجيل الخامس "5G" على مستوى جميع مناطق المملكة، تغطية الجيل الخامس على مستوى المحافظات، وسرعة الوصول إلى الألعاب الإلكترونية الأكثر استخداما في المملكة.‬ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬يذكر أن موقع Speedtest الشهير والمتخصص في قياس سرعات الإنترنت عالميا، يمنح جوائزه لأبرز مزودي خدمات الاتصالات في العالم بعد تقييمها باستخدام تقنية Speed Score التي تقوم بقياس سرعة التحميل وسرعة الشبكة، بعد إجراء الملايين من الاختبارات لاستهلاك عملاء جميع مقدمي الخدمة، وهو ما يؤكد موثوقية الجائزة.