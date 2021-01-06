«بترورابغ» و«طاقات» تتفقان على إنشاء المصنع الأول من نوعه في الشرق الأوسط

أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" أخيرا توقيع اتفاقية بينها وبين شركة طاقات للتطوير وذلك لبناء وتشغيل مصنع جديد للفحم البترولي عالي الجودة داخل مقر مجمع شركة بترورابغ، الذي سيكون الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط. وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم شركة بترورابغ بتوريد مواد اللقيم الأولية وتوفير الدعم والخدمات للمرافق إضافة إلى مساحة الأرض المطلوبة لبناء وتشغيل المصنع الجديد.وقد صرح المهندس ناصر بن دمشق المهاشير رئيس شركة بترورابغ وكبير الإداريين التنفيذيين بأن "هذه الاتفاقية تعد تجسيدا لرؤية بترورابغ في تحقيق النمو والعائد للمستثمرين وأصحاب المصلحة بصفة عامة إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي من خلال تمكين الصناعات التحويلية الوطنية".ومن جانب شركة طاقات للتطوير صرح المهندس جمال بن عبدالرحمن البسام الرئيس التنفيذي قائلا، "تعد هذه الخطوة الأولى ضمن خطة سير عملنا وتبلغ الطاقة الإنتاجية الأولية للمصنع المقترح نحو 75000 طن سنويا من فحم الكوك عالي النقاء الذي سيستخدم في تطوير مجموعة صناعات تحويلية مثل صناعة البطاريات الكهربائية المحلية لتخزين الطاقة، وأقطاب الجرافيت لإنتاج الحديد والألمنيوم، والأقطاب الكهربائية النووية، والجرافيت إضافة إلى بطاريات السيارات الكهربائية. ويتوقع بدء الإنتاج في أوائل عام 2024 إن شاء الله.من الجدير بالذكر أن "بترورابغ" هي شركة مساهمة سعودية، أسست في عام 2005 كمشروع مشترك بين شركة أرامكو السعودية وشركة سوميتومو كيميكال المحدودة اليابانية، وهي أكبر مجمع متكامل لتكرير والبتروكيماويات يتم بناؤه في وقت واحد. يقع المجمع في مدينة رابغ على البحر الأحمر على الساحل الغربي للمملكة. تشكل "بترو رابغ" فرصة وقاعدة صلبة لتنمية الصناعات لتحويلية وتنويعها في المملكة، كما أنها تتسق مع هدف إيجاد فرص للاستثمار الخاص المحلي في مختلف لصناعات البتروكيماوية ذات الصلة.