«الطيران المدني» توقع اتفاقية لتعزيز قدراتها في مجال طب الطيران مع مجموعة د. سليمان الحبيب

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني أمس اتفاقية تعاون مشترك مع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية لتعزيز قدراتها في مجال طب الطيران وزيادة عدد أطباء الطيران المفوضين داخل المملكة وخارجها، بهدف رفع كفاءة أداء قطاع الطيران.ومثل جانب الهيئة العامة للطيران المدني في التوقيع الكابتن سليمان المحيميدي مساعد الرئيس لمعايير الطيران، فيما مثل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ناصر الحقباني الرئيس التنفيذي للمجموعة بحضور عبدالهادي المنصوري رئيس الهيئة.وتركز الاتفاقية على زيادة التعاون المشترك في طب الطيران وتسهيل عملية الحصول على شهادة اللياقة الطبية لمنسوبي الطيران التي تصدر وفقا للوائح التنفيذية للهيئة العامة للطيران في جميع فروع مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية داخل وخارج المملكة.وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بين الهيئة ومجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، في إطار الشراكات النوعية التي تقوم بها الهيئة العامة للطيران المدني مع جميع الجهات الحكومية، وغير الحكومية، لتعزيز قدرات قطاع الطيران ورفع كفاءة الأداء بما يخدم رؤية المملكة 2030 ويصب في تحقيق استراتيجية قطاع الطيران المدني.