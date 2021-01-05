وزير التعليم يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي

أصدر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قرارا بتشكيل مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي على أن يمارس المجلس اختصاصاته وفقا لتنظيم المعهد الصادر بقرار مجلس الوزراء.

ويرأس إدارة المجلس وزير التعليم وعضوية الدكتور عبدالله الفيفي وبندر العنزي ممثل وزارة المالية والدكتور محمد المقبل ممثل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ووالدكتور بدر الحربي ممثل وزارة التعليم والدكتور راشد الزهراني ممثل معهد الإدارة العامة والدكتور سعيد الشمراني ممثل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي ممثل هيئة تقويم التعليم والتدريب وأعضاء لهيئة التدريس في الجامعات الحكومية الدكتورة دلال الربيشي وممثلتان عن قطاع التعليم والتدريب الأهلي الدكتورة إلهام الدخيل ونورة العجمي والدكتور أحمد الجهيمي رئيس المعهد المكلف.

ويأتي تشكيل المجلس بناءً على قرار مجلس الوزراء المتضمن أن يكون للمعهد مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المشار إليها وبناء على الأمر السامي الكريم المتضمن الموافقة على تعيين 2 من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية و 2 من قطاع التعليم والتدريب الأهلي كأعضاء في مجلس إدارة المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي.