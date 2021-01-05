معظم جرعات لقاح كورونا في أمريكا لم تستخدم؟

قال مسؤولون في قطاع الصحة بالولايات المتحدة إن أكثر من ثلثي لقاحات كورونا التي جرى شحنها داخل الولايات المتحدة، وإجماليها 15 مليون جرعة، لم يُستخدم فيما تعهد حاكما ولايتي نيويورك وفلوريدا بمعاقبة المستشفيات التي لا تسرع بإعطاء التطعيمات.

وبحسب (رويترز) قال آندرو كومو حاكم نيويورك أمس إنه ينبغي على المستشفيات استخدام اللقاحات في غضون أسبوع من تسلمها وإلا ستواجه غرامة أو خفض إمداداتها في المستقبل، وذلك قبل ساعات من الإعلان عن أول إصابة في نيويورك بسلالة متحورة من الفيروس أسرع انتشارا كانت قد ظهرت أول الأمر في بريطانيا.

وقال كومو: "لا أريد اللقاح في مبرد ثلاجة أو مجمد، أريده في ذراع أي شخص". وأضاف: "إذا كنتم لا تقومون بهذه الوظيفة فإن هذا يثير تساؤلات عن كفاءة تشغيل المستشفيات".

واستخدمت مستشفيات نيويورك في المجمل أقل من نصف جرعات اللقاح المخصصة لها حتى اليوم لكن أداءها متباين حسبما قال كومو.

وفي فلوريدا، التي يعطي مسؤولوها لكبار السن الأولوية في التطعيم باللقاح على العديد من العاملين في الوظائف الضرورية، أعلن الحاكم رون ديسانتيس سياسة تخصص بموجبها الولاية المزيد من الجرعات للمستشفيات التي تستخدم اللقاح بوتيرة أسرع.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن فلوريدا استخدمت أقل من ربع الجرعات التي حصلت عليها، وهي في المجمل 1.14 مليون جرعة.

وأضافت المراكز أن الحكومة الاتحادية وزعت أكثر من 15 مليون جرعة على الولايات والمناطق الأمريكية لكن لم يُستخدم منها سوى حوالي 4.5 مليون جرعة.

وفي ضوء هذا العدد تكون الحكومة أبعد كثيرا من تحقيق هدف تطعيم 20 مليون شخص باللقاح بحلول نهاية 2020، لكن المسؤولين يقولون إنهم يتوقعون تسارع الوتيرة بقوة هذا الشهر.