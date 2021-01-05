بوتين يبحث مع ميركل إنتاج لقاح مشترك ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل احتمال إنتاج مشترك للقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، حسبما أعلن الكرملين اليوم في وقت تسعى موسكو لزيادة قدراتها في هذا المجال.

وبحسب "الفرنسية" أوضح الكرملين في بيان أن بوتين وميركل ناقشا خلال المحادثة الهاتفية مسائل التعاون في مكافحة جائحة" كوفيد-19 مع التركيز على الاحتمالات الممكنة لإنتاج مشترك للقاح.