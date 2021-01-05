نائب رئيس وزراء عمان : مجلس التعاون حقق العديد من المنجزات على جميع الأصعدة

أكد فهد بن محمود نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في عمان رئيس وفد السلطنة المشارك في مؤتمر القمة 41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أنه يتشرف برئاسة وفد بلاده نيابة عن السلطان هيثم بن طارق ونقل التحيات إلى القادة مقرونة بالتمنيات الطيبة للمؤتمر بالتوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة.

وقال في تصريح عقب وصوله مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز بالعلا للمشاركة في المؤتمر "إن ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من متغيرات ومستجدات ليستوجب تنسيق المواقف وتحديد أفضل الوسائل للتعامل مع التحديات حفاظا على مصالح هذه المنطقة وتحقيقا لتطلعات الشعوب الخليجية نحو مستقبل أفضل يسوده الاستقرار والأمان".

ونوه بما حققه مجلس التعاون الخليجي من منجزات عديدة على جميع الأصعدة الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز التطوير في القطاعات كافة. دعما للمكتسبات التي تحققت منذ تأسيس المجلس عام 1981. مؤكدا أن عمان ستواصل دعمها لمسيرة مجلس التعاون وتعرب عن تقديرها للسعودية قيادة وحكومة وشعبا وتدعو المولى عز وجل أن ينعم على الشعب السعودي الشقيق وجميع شعوب المجلس باطراد الخير والتقدم والإزدهار.