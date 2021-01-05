الأسهم الأوروبية تصعد وشركات النفط والبيع بالتجزئة تقفز

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم مدعومة بصعود أسهم الشركات النفطية والبيع بالتجزئة، بينما تجاهل المستثمرون إجراءات عزل عام جديدة في بريطانيا لاحتواء ارتفاع في الإصابات بفيروس كورونا.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش، بعد أن فتح منخفضا قليلا عقب خسائر في آسيا ووول ستريت بسبب مخاوف حيال انتخابات إعادة لمجلس الشيوخ في ولاية جورجيا الأمريكية.

وبحسب (رويترز) صعد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 بالمئة فيما قدمت شركتا النفط العالميتان رويال داتش شل وبي.بي الدعم الأكبر للمؤشر.

واستقر المؤشر داكس الألماني فيما تدرس الحكومة تمديد إجراءات عزل عام.

وربح سهم شركة ديالوج لأشباه الموصلات الألمانية المتخصصة في صناعة الرقائق 4.7 بالمئة بعد أن أصدرت توقعات متفائلة لإيرادات الربع الرابع بسبب طلب قوي على الهواتف والأجهزة اللوحية القابلة للعمل مع شبكة الجيل الخامس للهاتف المحمول.

