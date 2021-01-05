جونسون يعلن فرض الإغلاق الشامل مجدداً في إنكلترا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الإثنين فرض "إغلاق" جديد في مختلف أنحاء إنكلترا بهدف الحدّ من تفشّي فيروس كورونا المتحوّر الأسرع انتقالاً والحؤول دون انهيار النظام الصحّي في البلاد.

وقال جونسون في خطاب إلى الأمة نقله التلفزيون مباشرة على الهواء إنّ الإغلاق الجديد الصارم على غرار ذلك الذي فُرض في الربيع يلحظ إقفال المدارس وسيستمرّ حتى منتصف شباط/فبراير، وذلك بحسب الفرنسية.

وشدّد رئيس الوزراء المحافظ على أنّ القيود الصارمة التي فرضت على ما يقرب من 80% من سكان إنكلترا لم تكف لوقف انتشار هذه الطفرة الجديدة من الفيروس، الأكثر عدوى من السلالة الأصلية بنسبة تترواح بين 50 و70% وفقاً للعلماء البريطانيين.

وأضاف أنّ أعداد المصابين بالفيروس في مستشفيات إنكلترا بلغت حوالى 27 ألف مريض و"زادت بنحو الثلث" في أسبوع واحد، وتخطّت بنسبة 40% ما كانت عليه في ذروة الموجة الوبائية الأولى.

وقال جونسون "من الواضح أنّنا بحاجة لبذل المزيد" من الجهود "للسيطرة على الطفرة الجديدة"، مشيراً إلى أنّه "لذلك، يجب علينا الدخول في إغلاق عام صارم بما يكفي للسيطرة على هذه الطفرة".

