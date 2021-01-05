جائحة كورونا وفقر تعلم الأطفال «1 من 3»

إغلاق المدارس من جراء جائحة كورونا كوفيد - 19 يحمل في طياته مخاطر دفع 72 مليون طفل آخر في سن المدرسة الابتدائية إلى فقر التعلم، ويعني أنهم غير قادرين على قراءة نص بسيط وفهمه، وهم في سن العاشرة. جاء ذلك في تقريرين جديدين صدرا أخيرا، بلور البنك الدولي فيهما رؤية جديدة للتعلم وما يرتبط به من الاستثمارات والسياسات، بما في ذلك تكنولوجيا التعليم التي يمكن للدول تنفيذها اليوم لتحقيق تلك الرؤية.وتتسبب جائحة كورونا في تعميق أزمة التعلم العالمية التي كانت موجودة بالفعل، إذ يمكن أن ترفع النسبة المئوية للأطفال في سن الدراسة الابتدائية في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل ممن يعانون فقر التعلم من 53 إلى 63 في المائة، فضلا عن تعريض هذا الجيل من الطلاب لخطر فقدان نحو عشرة تريليونات دولار من دخلهم المستقبلي على مدار متوسط العمر، وهو مبلغ يساوي نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.ويرسم التقرير الجديد المعنون: "تحقيق مستقبل التعلم .. من فقر التعلم إلى التعلم للجميع في كل مكان"، رؤية لمستقبل التعلم بإمكانها توجيه الدول اليوم فيما يتعلق باستثماراتها وما تعتمده من إصلاحات في سياساتها حتى تتمكن من بناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافا وفعالية وقدرة على الصمود في وجه التحديات حيث تضمن أن يتلقى جميع الأطفال تعليمهم وهم يشعرون بالابتهاج، ويتسمون بالالتزام، ولديهم غاية يسعون لتحقيقها داخل المدرسة وخارجها.أما التقرير المصاحب وعنوانه "إعادة تصور الروابط البشرية .. التكنولوجيا والابتكار في البنك الدولي"، فيعرض النهج الجديد للبنك الدولي لتوجيه الاستثمارات في تكنولوجيا التعليم، حيث يمكن للتكنولوجيا أن تعمل حقا كأداة لجعل أنظمة التعليم أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الكارثية، مثل جائحة كورونا، والمساعدة على إعادة تصور الطريقة التي تتم بها إتاحة التعليم.ودون اتخاذ تدابير عاجلة، قد يعجز الجيل الحالي من الطلاب عن تحقيق كامل إمكاناتهم وقدراتهم على كسب الدخل المحتمل، وستفقد الدول رأس المال البشري الأساسي لمواصلة النمو الاقتصادي في الأجل الطويل. ووجود أكثر من نصف الأطفال في جميع أنحاء العالم يعانون فقر التعلم هو أمر لا نقبل به، وبالتالي لا يمكننا مواصلة العمل كالمعتاد في توفير التعليم. ومن خلال العمل المتبصر والجريء، يمكن لواضعي السياسات وأصحاب المصلحة في جميع أنحاء العالم تحويل هذه الأزمة إلى نعمة لتطوير أنظمة التعليم حتى يتمكن جميع الأطفال من التعلم وهم يشعرون بالابتهاج، ويتسمون بالالتزام، ولديهم غاية يسعون لتحقيقها في كل مكان.لقد تسببت جائحة كورونا في صدمتين هائلتين: أدى إغلاق المدارس إلى إبقاء معظم الطلاب على مستوى العالم خارج المدارس، بلغ العدد ذروته في نيسان (أبريل) 2020 حيث وصل إلى 1.6 مليار طالب، كما لا يزال ما يقرب من 700 مليون طالب خارج المدارس حتى اليوم. كما أدى التأثير السلبي للانكماش الاقتصادي العالمي غير المسبوق في دخل الأسر، إلى زيادة خطر التسرب من المدرسة. ومن المرجح أن تتراجع الشرائح المهمشة وتصبح أكثر تأخرا عن الركب. وتواجه الفتيات مخاطر متزايدة ومنها الزواج المبكر خلال الجائحة. كما يضعف احتمال وصول الأطفال ذوي الإعاقة والأقليات العرقية واللاجئين والسكان النازحين، إلى ما يناسبهم من مواد التعلم عن بعد والعودة إلى الدراسة فيما بعد انحسار الجائحة... يتبع.