مؤشر نشاط المصانع في أمريكا ينهي 2020 عند أعلى مستوى في 6 سنوات

نما نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في أكثر من ست سنوات في ديسمبر . لكن القراءة النهائية في مسح مديري المشتريات لمؤسسة (آي اتش إس ماركت) الذي نشر اليوم أظهر تعافيا غير متجانس للقطاع، إذ شهد مصنعو السلع الاستهلاكية تدفقا أضعف لطلبات الشراء وسط قفزة في الإصابات بكوفيد-19 وانفاقا محدودا من المستهلكين بينما أشار مصنعو الماكينات والمعدات إلى طلب قوي في علامة على تحسن في استثمار الشركات، حسبما قال كريس وليامسون كبير الخبراء الاقتصاديين لنشاط الشركات في (آي اتش إس ماركت) بحسب رويترز.

وقالت آي اتش إس ماركت إن مؤشرها لمديري المشتريات في قطاع التصنيع ارتفع إلى 57.1 في ديسمبر كانون الأول من 56.7 في نوفمبر تشرين الثاني. وتحسن المؤشر أيضا من القراءة الأولية البالغة 56.5 .

وأنهى المؤشر عام 2020 عند أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2014 ومكاسبه في ديسمبر كانون الأول كانت ثامن شهر على التوالي من التحسن بعد أن كان هوى إلى أدنى مستوى في أكثر من عشر سنوات في أبريل نيسان عندما كانت الجولة الأولى من الإغلاقات لاحتواء كوفيد-19 في ذروتها.

وقالت اتش آي إس ماركت إن مؤشرها لإنتاج القطاع تراجع إلى 58.3 الشهر الماضي من 59.2 في نوفمبر تشرين الثاني في حين ارتفع مؤشر الأسعار إلى أعلى مستوى منذ مايو أيار 2011 .