المواصفات السعودية تلزم المستوردين بتسجيل جميع المنتجات في "سابر"

ألزمت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة المستوردين بتقديم إقرار ذاتي للمنتجات المحلية والمستوردة غير الخاضعة للوائح الفنية وأنظمة الهيئة وتسجيلها في "سابر" اعتبارا من بداية 2021. استكمالا لجهود تعزيز ورفع مستويات السلامة والجودة للمنتجات الاستهلاكية والتأكد من خلو المنتجات من العيوب التي قد تؤثر على صحة وسلامة المستهلك أو بيئته.

وأشارت إلى أن المستوردين للمنتجات المحلية والمستوردة ملزمون في الوقت الحالي بتسجيل جميع المنتجات الاستهلاكية في "سابر" وتطبيق المتطلبات الخاصة بالمنتجات المندرجة ضمن مجال اللوائح الفنية المعتمدة أو تقديم إقرار ذاتي للمنتجات غير المشمولة باللوائح. ونوهت بوصول عدد التجار المسجلين في "سابر" لـ 33 ألف تاجر و 1.4 مليون منتج وتجاوزت عدد شهادات المطابقة والإرسالية الصادرة من خلال المنصة 850 ألف شهادة.

وأوضحت أنها استكملت خطوات الربط الإلكتروني مع وزارة التجارة للتحقق من السجلات التجارية في 17/01/2019 كما فعلت الربط بين منصتي "سابر" و "فسح" في 01/07/2020 بهدف تسريع إجراءات الفسح الجمركي عبر التحقق الإلكتروني من شهادة مطابقة الإرسالية عند إصدار البيان الجمركي عبر فسح التابعة للهيئة العامة للجمارك.

وبينت أن "سابر" تسهل على المستفيدين من الموردين وأصحاب المصانع المحلية الوصول إلى جهات تقويم المطابقة المقبولة لديها حول العالم للحصول على شهادات المطابقة والإرسالية المطلوبة وتسجيلها في المنصة من بلد المنشأ لتسهيل وتسريع إجراءات دخول المنتجات إلى السوق السعودي مما يؤدي إلى تقليص الوقت المستغرق في عملية المطابقة بشكل إلكتروني.