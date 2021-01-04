الخطوط الحديدية تسجل رقما قياسيا في 2020 .. نقل 733 ألف حاوية

أظهرت البيانات الإحصائية الصادرة عن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن عدد الحاويات النمطية التي تم نقلها بقطارات الشحن خلال 2020 في الاتجاهين بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والميناء الجاف في الرياض بلغ 733.684 حاوية وبمعدل نقل يومي بلغ 2,010 حاويات.

وأوضح المهندس بدر العطني نائب الرئيس للعمليات بالمؤسسة العامة للخطوط الحديدية أن نقل الحاويات النمطية في 2020 حقق نسبة نمو بمقدار 4 في المائة مقارنة بـ 2019 وذلك عبر رفع كفاءة التشغيل وفاعليته لقطارات الشحن لتنجح معها في نقل هذا العدد الكبير من الحاويات النمطية خلال تلك الفترة.

وبين أن حمولة الحاوية النمطية تعادل حمولة شاحنة حيث أسهم نقل هذا العدد عبر الخطوط الحديدية في الحد من تواجد الشاحنات على الطريق بين الرياض والدمام وتخفيض حوادث السير وتخفيف الانبعاثات المضرة بالبيئة وانعكاس هذا إيجابا على تعزيز الجانب البيئي وتحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل.

وأكد أن تسجيل هذا الرقم القياسي في ظل ظروف استثنائية فرضتها معطيات جائحة كورونا مع ضرورة الأخذ بالإجراءات الوقائية للحد من آثار الجائحة منذ مارس الماضي وبتوفيق الله نجاح المؤسسة في استدامة العمل اللوجستي لضمان وصول البضائع والسلع على اختلافها بأعلى مستويات الكفاءة ودون أي تأثير سلبي على انسياب وجودة أعمال النقل بل تحقق النمو المشار إليه مع تسجيل رقم قياسي غير مسبوق في عدد الحاويات المنقولة.