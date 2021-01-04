"التعاون الاقتصادي والتنمية" تحذر الحكومات من التسرع في خفض الإنفاق بعد الجائحة

حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حكومات العالم من التفكير في خفض الإنفاق العام، بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت لورانس بون كبيرة خبراء الاقتصاد في المنظمة إن التأثير الاقتصادي للجائحة يجب أن يشجع الحكومات على مواصلة استخدام السياسة المالية مثل زيادة الإنفاق العام وخفض الضرائب لمساعدة الاقتصادات على التعافي.

وحذرت بون من أن تطبيق إجراءات جديدة للتقشف ستهدد بإثارة غضب شعبي ضد التقشف أو زيادة الضرائب إذا أرادت الحكومات العودة بمعدل العجز في الميزانية ومعدل الدين العام بسرعة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وبحسب "الألمانية" قالت بون إنه على دول العالم التخلص من فكرة وجود مجموعة قواعد مالية تصلح للجميع للعودة إلى معدلات الدين المستهدفة،مضيفة أن أسعار الفائدة ستظل منخفضة لفترة طويلة بما يكفي لكي نتمكن من التفكير في الخطوة التالية بالنسبة للسياسة المالية.