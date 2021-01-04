"التموين" توقع عقد بـ 17 مليون ريال لتقديم خدمات الضيافة والتموين لرالي داكار 2021

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين إبرام عقدها مع الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية لتقديم خدمات التموين والضيافة لرالي دكار 2021م، أحد السباقات العالمية للسيارات بمختلف أنواعها التي تستضيفها وتشرف على إدارتها وزارة الرياضة بالمملكة العربية السعودية للمرة الثانية على التوالي، والذي من خلاله ستتولى شركة الخطوط السعودية للتموين تقديم خدمات التموين والضيافة للمشاركين في الرالي بالإضافة إلى الضيوف والأطقم الفنية المشرفة على هذه الفعالية، لمدة عقدية تبلغ 6 ستة أشهر ، وبقيمة عقدية تقديرية قابلة للزيادة تقدر بـ 17 مليون ريال.

وتتوقع الشركة أن يؤثر هذا العقد بشكل إيجابي في نتائجها المالية وزيادة تدفقاتها النقدية، وذلك اعتباراً من الربع الأول من العام 2021م.