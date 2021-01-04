تايلاند تواجه شبح التدهور الاقتصادي مع تفاقم تداعيات الوباء والإغلاقات

تواجه تايلاند شبح التدهور الاقتصادي بشكل كبير خلال هذا العام، فيما تكافح البلاد عودة ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، حسب استطلاع للرأي، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبيرج".

ووفقا لـ"الألمانية"، توقع نحو 52.2 في المائة من المشاركين في الاستطلاع، الذي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية أن الاقتصاد سيزداد سوءا في عام 2021 عما كان عليه العام الماضي، بينما توقع 14.6 في المائة تحسن الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، ربما تكون تداعيات مرض كوفيد - 19 الذي يسببه فيروس كورونا واسعة بشكل أكبر، عما كانت عليه في عام 2020، طبقا لـ 48.1 في المائة من المشاركين في الاستطلاع.

وقال المعهد في بيان صدر أمس، "إن 28.8 يتوقعون أن تكون التداعيات أقل شدة". وستفرض تايلاند مجموعة جديدة من القيود على الأعمال والتجمعات في 28 من أقاليمها الأكثر تضررا بدءا من اليوم.

وأحجمت حكومة تايلاند أمس، عن إصدار أوامر بإغلاق الأنشطة التجارية على مستوى البلاد وسط موجة جديدة من الإصابة بفيروس كورونا، لكنها فوضت بعض حكام الأقاليم في اتخاذ ما يرونه من إجراءات وقيود تتناسب مع الوضع لديهم، وناشدت المواطنين عدم السفر.

وشهدت تايلاند، التي سيطرت على الفيروس إلى حد كبير بحلول منتصف عام 2020، موجة ثانية من حالات التفشي التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر).

وسجلت البلاد 315 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس أغلبها حالات عدوى محلية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7694 والوفيات إلى 64 منذ ظهور أول حالة هناك في كانون الثاني (يناير) الماضي.

وقال يونج بوفوراوان عالم الفيروسات الكبير في جامعة تشولالونجكورن في بانكوك في منشور على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، "إن البلاد سجلت أول حالة معروفة لسلالة من فيروس كورونا أشد عدوى أمس".

وكان فريق العمل الحكومي المعني بمكافحة كوفيد - 19 عدّ في وقت سابق 28 إقليما بما في ذلك بانكوك مناطق عالية الخطورة، وأوصى بتعليق عمل بعض الأنشطة التجارية المزدحمة في تلك المناطق.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم الفريق "إن الإجراءات التي لا تزال بحاجة إلى موافقة نهائية من برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء، ستمكن حكام الأقاليم من تعليق الأعمال والأنشطة الأخرى إذا كانت هناك مخاطر للعدوى بالفيروس".

وكان برايوت تشان أوتشا رئيس الوزراء التايلاندي أمر مسؤولي الحكومة أخيرا بالبحث عن سبل توسيع نطاق التجارة الإلكترونية في السوق المحلية التايلاندية لدعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، في ظل أزمة الوباء.

ونقلت "بلومبيرج" للأنباء عن رئيس الوزراء التايلاندي قوله في رسالة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "إنه طالب نائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الرقمي والمجتمع بإيجاد سبل لتطوير منصات التجارة الإلكترونية المحلية ودعم القطاع".