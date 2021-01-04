انتعاش طلبيات الصلب عالميا .. والصين المستفيد الأكبر بصادرات مرتفعة للشهر الثالث

سجلت شركات الصلب الصينية زيادة للشهر الثالث على التوالي في الصادرات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بسبب انتعاش الطلب في الأسواق بالخارج، طبقا لما ذكرته وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن الوزارة قولها إن صادرات الصلب ارتفعت 9 في المائة على أساس شهري لتصل إلى 4.4 مليون طن في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.

وتابعت الوزارة أن المزايا التنافسية لأسعار الصلب في الصين في السوق الدولية وارتفاع الطلب في الخارج ساهما في زيادة صادرات الصلب الصينية.

وصدرت الصين نحو 48.83 مليون طن من الصلب في 11 شهرا في 2020، بانخفاض 18.1 في المائة، على أساس سنوي، بينما قفزت واردات البلاد 74.3 في المائة، على أساس سنوي لتصل إلى 18.86 مليون طن، خلال الفترة نفسها.

وتعرضت أسعار خام الحديد لضربة قوية مع تعهد الصين بالحد من إنتاجها من الصلب خلال العام الجاري، ما يهدد الطلب على الخام.

وجاء الأداء المتميز، بالتزامن مع ظهور عديد من المؤشرات على زيادة المعروض من الخام في الأسواق، لتسجل أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد في تعاملات سنغافورة أقل مستوى له منذ أسبوعين.

وأوضح شياو ياشينج، وزير الصناعة الصيني في تصريحات سابقة، إن بلاده ستضمن تراجع إنتاج الصلب الخام خلال العام الجاري، مضيفا أن هناك قواعد جديدة بالنسبة لإحلال الطاقات الإنتاجية للصلب في الصين مع الضغط على الشركات للحد من العوادم الغازية الناجمة عن الصناعة.

وذكرت وكالة "بلومبيرج" للأنباء، أن سوق خام الحديد العالمية تدور حول صناعة الصلب العملاقة في الصين، التي تشتري أكثر من نصف إمدادات الخام المقبلة من أستراليا والبرازيل بما في ذلك إنتاج الشركات العملاقة مثل: "بي. إتش. بي. جروب" و"ريو تينتو جروب" و"فيل".

وكان إنتاج الصلب في الصين قد وصل خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي بفضل إجراءات التحفيز الحكومية الرامية إلى الحد من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الصيني ككل.

وأدى هذا إلى جانب اضطراب الإمدادات، إلى ارتفاع أسعار التعاقدات الآجلة لخام الحديد إلى أعلى مستوى لها منذ 2013. من ناحيته، قال ما ليانج، المحلل الاقتصادي في شركة جوتاي جونان فيوتشرز للتجارة، إن سعر خام الحديد تراجع أخيرا بسبب زيادة المعروض في الأسواق الدولية مع نهاية العام، مضيفا أن أنباء خفض إنتاج الصلب أثار مزيدا من المخاوف بشأن إمكانية استمرار الطلب القوي على الخام خلال العام الجاري.