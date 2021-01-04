الأسهم السعودية تستهل العام الجديد على انخفاض بضغط شبه جماعي من القطاعات .. والسيولة عند 7.6 مليار ريال

تراجعت الأسهم السعودية 0.88 في المائة لتغلق في أول جلسة للعام الجديد عند 8612 نقطة فاقدة 76 نقطة. بينما انخفض مؤشر "إم تي 30" الذي يقيس أداء الأسهم القيادية بنحو 0.67 في المائة ليغلق عند 1154 نقطة فاقدا سبع نقاط. وجاء التراجع بضغط شبه جماعي من القطاعات والأسهم. لا تزال السوق في مسار جانبي إلا أن تراجعها دون 8600 نقطة سيعرض السوق لفقد المسار الصاعد الذي بدأ في آذار (مارس) الماضي. ارتفاع السوق لفترة طويلة دون أن تتحسن معها ربحية الشركات، واستمرار تداعيات الجائحة مع ارتفاع حالة عدم اليقين، دفع بالمتعاملين إلى التركيز على الأرباح الرأسمالية، وتلك المكاسب يعززها زخم المسار الصاعد، وما إن يبدأ في الضعف والتراجع فسيدفع بالمتعاملين إلى البيع لجني الأرباح، ونظرا إلى الارتفاع الحاد في عديد من أسعار الأسهم يجعل التراجع يأخذ درجة الحدة نفسها، لذا عدم تماسك السوق عند المستويات الحالية وكسر المسار الصاعد، من ناحية فنية يجعل السوق عرضة لتصحيح حاد.



الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام عند 8692 نقطة، وحقق أعلى نقطة خلال الجلسة عند 8698 نقطة رابحا 0.1 في المائة، بينما أدنى نقطة عند 8600 نقطة فاقدا 1 في المائة. في نهاية الجلسة أغلق عند 8612 نقطة فاقدا 76 نقطة بنحو 0.88 في المائة. وارتفعت السيولة 12 في المائة بنحو 831 مليون ريال لتصل إلى 7.6 مليار ريال، بينما زادت الأسهم المتداولة 26 في المائة بنحو 54 مليون سهم لتصل إلى 264 مليون سهم، أما الصفقات فارتفعت 18 في المائة بنحو 53 ألف صفقة لتصل إلى 354 ألف صفقة.



أداء القطاعات



تراجعت جميع القطاعات ما عدا "الاتصالات" ارتفع بنحو 0.15 في المائة. وتصدر المتراجعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.3 في المائة، يليه "السلع الرأسمالية" بنحو 2.6 في المائة، وحل ثالثا "الإعلام والترفيه" بنحو 2.6 في المائة.

وكان الأعلى تداولا "المواد الأساسية" بنحو 17 في المائة بقيمة 1.3 مليار ريال، يليه "إنتاج الأغذية" بنحو 12 في المائة بقيمة 935 مليون ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنحو 11 في المائة بقيمة 830 مليون ريال.



أداء الأسهم



تصدر الأسهم المرتفعة "مجموعة الحكير" بنحو 9.9 في المائة ليغلق عند 23.28 ريال، يليه "الشرقية للتنمية" بنحو 5.3 في المائة ليغلق عند 99.70 ريال، وحل ثالثا "الحكير" بنحو 3.7 في المائة ليغلق عند 22.60 ريال. وفي المقابل تصدر المتراجعة "الإنماء طوكيو م" بنحو 4.9 في المائة ليغلق عند 23.18 ريال، يليه "أسواق المزرعة" بنحو 4.8 في المائة ليغلق عند 30.55 ريال، وحل ثالثا "الأصيل" بنحو 4.6 في المائة ليغلق عند 74.40 ريال.

وكان الأعلى تداولا "الشرقية للتنمية" بقيمة 561 مليون ريال، يليه "أيان" بقيمة 370 مليون ريال، وحل ثالثا "الراجحي" بقيمة 264 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية