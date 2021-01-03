الأسهم السعودية تنهي أول جلسة في 2021 على تراجع 0.9%

أنهى سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم على تراجع بنحو 0.9 في المائة، حيث تأثر بتراجع قطاعي المواد الأساسية والبنوك، وبذلك يسجل السوق تراجعه وللجلسة الثانية على التوالي حيث خسر السوق في تلك الجلستين مايزيد عن 1.5 في المائة.

وكان المؤشر الرئيسي قد أنهى تداولات 2020 على مكاسب 3.58 في المائة، لواصل المؤشر صعوده السنوي وللعام الخامس على التوالي.

وحول أداء الأسهم الأكثر تأثرا على حركة المؤشر العام لجلسة اليوم، تراجع أسهم مصرف الراجحي بنحو 1.2 في المائة حيث يشهد السهم مزيد من الضغوط البيعية خلال أخر 7 أيام تداول والذي سجل تراجع في خمس منها، كذلك تراجع سهم سابك بنحو 0.8 في المائة، ثم مجموعة صافولا المتراجعة بنحو 3 في المائة ليسجل السهم أدنى مستوى من يونيو الماضي.

كذلك تراجعت أسهم شركة أرامكو السعودية بنحو 0.4 في المائة، ورغم تراجع السهم للجلسة الثانية على التوالي الأ أن السهم لايزال في مسار عرضي في أخر أسبوعين من التداولات.

وأنهى السوق تداولات جلسة اليوم عند مستوى 8612 نقطة مسجلا تراجع بمقدار 77 نقطة أو ما يعادل 0.9 في المائة، وشهدت الجلسة تداولات نحو 7.62 مليار ريال، وسط تداول 264.78 مليون سهم، عبر تنفيذ 354.2 ألف صفقة.

وحول الأسهم الأكثر صعودا في السوق خلال جلسة اليوم ، يأتي في الصدارة أسهم شركة مجموعة الحكير بمكاسب بالحد الأعلى تلاه كل من الشرقية للتنمية ثم الحكير بمكاسب 5.3 و3.7 في المائة على التوالي، وذلك من بين 20 شركة تداول أسهمها بالمنطقة الخضراء.

في المقابل، هبطت أسهم 172 شركة، تصدرها أسهم الإنماء طوكيو ووأسواقالمزرعة بتراجعات بلغت 3.9 في المائة لكل منهما ، ثم نجد تتراجعات على أسهم الأصيل بنحو 4.6 في المائة وسط تراجع لغالبية الأسهم الصغير بنسب تراوحت مابين 3 و 4 في المائة.